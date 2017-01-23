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۴ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۲۰

سخنگوی معارضین سوری:

مذاکرات آستانه تنها آتش بس پایدار را بررسی خواهد کرد

مذاکرات آستانه تنها آتش بس پایدار را بررسی خواهد کرد

سخنگوی معارضین سوری در گفتگویی اعلام کرد که در مذاکرات آستانه تنها آتش بس پایدار مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «یحیی العریضی» سخنگوی هیئت معارضین سوری اعلام کرد: ما در مذاکرات آستانه تنها راه های مربوط به آتش بس پایدار را بررسی خواهیم کرد.

وی در تلاش برای سرپوش گذاشتن بر اقدامات معارضین سوری از جمله نقض آتش بس توسط این گروهها مدعی شد گروه هایی که از سوی ایران حمایت می شوند به طور اساسی آتش بس را نقض می کنند.

العریضی در ادامه ادعاهای خود گفت: ما هرگز وارد مناقشات سیاسی نمی شویم و تمرکز ما بر پایبندی به آتش بس و کاهش رنج و مشکلات افراد تحت محاصره و آزادی بازداشت شدگان است.

مذاکرات آستانه برای حل بحران سوریه امروز با مشارکت نمایندگان دولت و مخالفان سوری و به میزبانی قزاقستان در شهر آستانه برگزار خواهد شد. سازمان ملل، ایران، روسیه و ترکیه طرف های برگزار کننده نشست آستانه هستند.

کد مطلب 3885018

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