نظامیان آلمانی مستقر در مالی شرایط دشواری دارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مجله بیلد، «اورزلا فون در لاین» وزیر دفاع آلمان علاوه بر قدردانی از نیروهای نظامی در حال ماموریت در خارج از مرزهای کشور اظهار داشت: نیروهای نظامی در ماموریت، مسئولیت سنگین و دشواری به عهده دارند که ستودنی است.

وی با اشاره به حضور تعدادی از نظامیان در کشور مالی گفت: شرایط جغرافیایی در مالی کار را برای نیروهای نظامی آلمان دشوار کرده است.

وزیر دفاع آلمان در توضیح اظهارات خود افزود: در چنین شرایطی باید امتیازهای بیشتری را در اختیار نظامیان قرار دهیم که از جمله آنها می توان به افزایش دستمزدهای ماموریتی آنها اشاره کرد.

فون در لاین همچنین اعلام کرد: علاوه بر وزارت دفاع قرار است وزارت کشور نیز تمهیداتی برای نظامیان در ماموریت آلمان بیندیشد.