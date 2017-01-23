لزوم برخورد با خریدهای تلگرامی/قاچاق کالا بلای جان اقتصاد است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام کاظم لطفیان صبح دوشنبه در جمع بازاریان خراسان جنوبی اظهار کرد: بازار، مسجد، مدرسه و نوع معماری کنونی در حال آسیب است.

وی با بیان اینکه مساجد در شرایط کنونی با پدیده تکفیر آسیب می بینند، افزود: همچنین بازارها نیز با پدیده سرمایه گذاری در معرض آسیب هستند.

حجت الاسلام لطفیان با اینکه مردم و بازاریان از پدیده رُبا ضررهای زیادی دیده اند، افزود: آتش افروزی اقتصادی در عصر کنونی کمر بازاریان را شکسته است.

وی با بیان اینکه بازارهای ما نیازمند جوانمردی است، اظهار کرد: انسان باید افکار و وجود خود را اصلاح کند تا به فردی جوانمرد نیز تبدیل شود.

حجت الاسلام لطفیان با اشاره به نقش شایسته بازار در هشت سال جنگ تحمیلی اظهار کرد: بازاریان باید در شرایط روز جامعه همانند جنگ دفاع مقدس ایفای نقش کنند.

وی ادامه داد: طاغوت سیاسی در جامعه از بین رفته اما طاغوت اقتصادی نیز در جامعه به وجود آمده و به بازاریان ضررهای زیادی وارد کرده است.

لزوم برخورد با فروش خانگی کالاها

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به فروش کالا ها در محافل قرآنی زنانه بیان کرد: باید با این امر با جدیت برخورد شود.

وی با بیان اینکه جایگاه اقتصاد تنها در بازار است، افزود: محفل روضه اهل بیت(ع) مکانی برای داد و ستد نیست.

حجت الاسلام لطفیان با خواستار نهادینه کردن فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در بازار شد و افزود: بازاریان می توانند در این راستا نقش برجسته ای را ایفا کنند.

وی تاکید کرد: همچنین روحانیون، بسیج، بازاریان و دیگر دستگاه ها ذیربط باید در راستای پدیده دوره گردی و ضررهای خرید تلگرامی اطلاع رسانی کنند.

بازاریان با پدیده قاچاق مبارزه کنند

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به قاچاق برخی از کالاها در استان اظهار کرد: بازاریان باید با پدیده قاچاق مبارزه کنند.

وی ادامه داد: بسیاری از کالاها و پوشاک ارزان قیمت در چهارشنبه بازار قاچاق بوده و باید از ورود آن ها جلوگیری شود.

حجت الاسلام لطفیان ادامه داد: اگر اقامه ولایت در روح و جان انسان ها ریشه پیدا کند، در انجام برنامه ها نیز موفق خواهیم بود.