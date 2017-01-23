سرما و یخبندان تا سه روز آینده در ایلام وجود دارد

یوسف شیخ الملوکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دیروز شاهد باش برف در نقاط مختلف استان بودیم و از امروز سرمای منفی سه تا چهار درجه ای هوا در مناطق کوهستانی و سردسیر ایلام موجب بروز یخبندان و کندی تردد می شود.

وی عنوان کرد: از اواخر هفته جاری با ورود سامانه جدید بارشی هوای ایلام دوباره ناپایدار می شود.

مدیر کل هواشناسی استان ایلام با اشاره به اینکه سامانه بارشی پایان هفته از سامانه کنونی قوی تر خواهد بود، افزود: این سامانه از وضعیت ریزشی مطلوب و موثری برخودار است که البته اطلاعات و در صورت نیاز اخطاریه های مرتبط با آن در روزهای آتی منتشر می شود.

وی افزود: بارندگی پاییزی امسال در ایلام نسبت به سال گذشته ۸۶ درصد کاهش داشته اما با بارش های زمستانی امیدواریم بخشی از کمبودها رفع شود.