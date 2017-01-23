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۴ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۳۶

آخرین وضعیت عملیات آواربرداری پلاسکو از زبان معاون شهردار تهران:

مهار دیواره غربی پلاسکو/ ادامه عملیات آواربرداری بدون توقف

مهار دیواره غربی پلاسکو/ ادامه عملیات آواربرداری بدون توقف

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در خصوص آخرین وضعیت عملیات آواربرداری پلاسکو گفت: در حال حاضر با توجه به مهار دیواره غربی پلاسکو، شاهد شرایط پایدار در محل و تسریع در عملیات هستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر ، مازیار حسینی ضمن اعلام این خبر گفت: عملیات آواربرداری به منظور خروج پیکر شهدای آتش نشان و شهروندانی که در محل حادثه جان خود را از دست داده اند و نیز بر گرداندن هر چه سریع تر وضعیت واحدهای تجاری واقع در اطراف ساختمان پلاسکو به شرایط عادی، با جدیت، دقت و سرعت ادامه دارد.

وی با اشاره به این که عملیات آواربرداری در پلاسکو کار پیچیده و دقیقی است که مطابق نقشه عملیاتی و به صورت تخصصی پیش می رود، اظهار کرد: به این منظور، ضمن استماع نظرات کارشناسی بخش های مختلف و احصای روش های اجرایی، حتی یک دقیقه وقت را از دست نمی دهیم و این عملیات بدون لحظه ای توقف ادامه دارد.

معاون شهردار تهران در پایان با تأکید بر این که اولین و مهم ترین اولویت در بحث مدیریت بحران، موضوع پیشگیری است، خاطرنشان کرد: البته به این منظور تقویت جایگاه مدیریت بحران در کشورمان نیز ار اهمیت ویژه ای برخوردار است که در حال حاضر به این منظور لایحه سازمان مدیریت بحران در مجلس شورای اسلامی در مرحله بازنگری قرار دارد.

کد مطلب 3885036
نورا حسینی

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