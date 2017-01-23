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۴ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۳۸

رئیس دانشگاه لرستان در گفتگو با مهر مطرح کرد:

افتتاح آزمایشگاه مرکزی شماره۲ دانشگاه لرستان با حضور وزیر علوم

افتتاح آزمایشگاه مرکزی شماره۲ دانشگاه لرستان با حضور وزیر علوم

خرم آباد - رئیس دانشگاه لرستان از افتتاح آزمایشگاه مرکزی شماره۲ این دانشگاه با حضور وزیر علوم خبر داد.

خسرو عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه یکی از سیاست های وزارت علوم در راستای حرکت به سمت دانش های نسل سوم و مهارت آفرین و شرکت های دانش بنیان این است که بستر لازم فراهم شود، اظهار داشت: در این رابطه تعدادی واحد مسکونی بدون استفاده را احیا کردیم و یک ساختمان مناسب و به روز برای ایجاد آزمایشگاه مرکزی شماره ۲ دانشگاه لرستان مهیا شد.

وی تصریح کرد: مجهز ترین تجهیزات آزمایشگاهی و به روزترین امکانات از جمله اتاقک رشد و تجهیزات کشت بافت در این آزمایشگاه  مستقر است.

رئیس دانشگاه لرستان با بیان اینکه نزدیک به ۵۰۰ میلیون تومان برای تهیه ساختمان های آن هزینه شده است، تصریح کرد: این آزمایشگاه طی هفته آینده و با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افتتاح می شود.

کد مطلب 3885047

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