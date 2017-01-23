به گزارش خبرنگار مهر، محمود قنبری در کارگروه اجتماعی و فرهنگی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان سمنان به میزبانی استانداری با بیان اینکه اعطای بیش از ۶۵۰فقره تسهیلات رونق تولید در استان رخداد خوبی در زمینه اشتغال زایی است، ابراز داشت: از مجموع دوهزار و ۴۵۴ واحد ثبت نام شده در سامانه بهین یاب، به پرونده یک هزار و ۸۰۰ واحد تولیدی در بخش های کشاورزی و صنعت رسیدگی شد که این نشان از عزم ویژه دولتمردان در راستای کاهش تبعات منفی رکود اقتصادی است.

وی افزود: مجموعه این اقدامات خوشبختانه توانسته تا سطح رضایتمندی مردم را در حد قابل توجهی افزایش دهد.

معاون سیاسی استاندار سمنان در بخش دیگری از سخنان خود، دهه فجر را فرصتی برای تبیین دستاوردهای نظام دانست و گفت: مسئولان استانی باید این فرصت را غنیمت شمرده و در راستای تبیین دستاوردهایی که امروز خوشبختانه به وضوح در زمینه رشد اقتصادی دیده می شوند، اهتمام داشته باشند.

قنبری با بیان اینکه این دستاوردها متعلق به مردم است، ابراز داشت: مردم ایران اسلامی در برهه ای رشد اقتصادی منفی ۶.۷ درصد را نیز شاهد بودند اما با کار و تلاش امروز شاهد هستیم که این میزان به بالای پنج درصد رسیده است و این امر باید برای مردم تبیین شود.

وی افزود: از سوی دیگر باید دانست که در استان سمنان طی سال های اخیر برای تحقق راهبردهای اقتصاد مقاومتی برنامه های زیادی اجرا شده که نمونه آن رامی توان در برنامه های اشتغال زایی دنبال کرد هرچند معتقدیم حتی یک جوان نیز نباید دغدغه کار داشته باشد اما کارها به خوبی پیش می رود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار سمنان همچنین در بررسی میزان تحقق شعار سال در استان، گفت: خوشبختانه کارها رضایت‌بخش است هرچند معتقدیم که هر سال باید سال اقتصاد مقاومتی باشد اما مقوله بهین یاب تا حد زیادی توانسته از مشکلات تولید بکاهد.