اورژانس هوایی در جهرم مستقر می شود

محمد رحمانیان در گفت وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ضرورت امدادرسانی سریع به سانحه دیدگان حوادث ، گفت: امروز سرعت انجام کار در مواقع بحران و حادثه در اولویت قرار دارد که در این راستا شهر جهرم از چند سال قبل پیش بینی استقرار اورژانس هوایی را کرده بود.

وی ادامه داد: وسعت شهرستان جهرم و نزدیکی با شهرستانهای همجوار باعث گردید که راه اندازی اورژانس هوایی در این شهرستان به یک اولویت تبدیل شود تا در مواقع حادثه سرعت انتقال مصدومین افزایش یابد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جهرم تاکید کرد: جایگاه و امکانات پزشکی شهر جهرم به گونه ای است که در مواقع لزوم مصدومین و حادثه دیدگان شهرستان های اطراف را نیز می توان پوشش و خدمات رسانی داشت.

رحمانیان یادآور شد: جلسات و کارگاه های مختلفی در بحث راه اندازی و مستقر شدن اورژانس هوایی شهرستان جهرم برگزار شده که به طور حتم در خدماتی رسانی بسیار موثر است.