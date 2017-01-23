ایران رسما خواهان میزبانی رقابتهای جهانی کشتی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به جلسه هیات رئیسه فدراسیون کشتی با حضور مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان و حمایت او از میزبانی مشارکتی رقابت های جهانی سال ٢٠١٩، هیأت رییسه فدراسیون کشتی نیز این موضوع را تصویب کرد.

بر این اساس فدراسیون کشتی پیشنهاد خود برای میزبانی رقابت‌های جهانی کشتی آزاد و فرنگی در سال ٢٠١٩ را به اتحادیه جهانی ارائه داد و با انجام مذاکرات لازم با چند کشور واجد شرایط ، امیدوار است ورزش ملی کشور بتواند پس از ١٧ سال میزبان مهمترین مسابقات کشتی دنیا شود.

قرار است با توجه به تصویب طرح مشارکت در میزبانی برگزاری مسابقات بین المللی در اتحادیه جهانی از طریق تعاملات ایران با سایر فدراسیون‌های ملی، مسابقات زنان در کشور دیگری برگزار شود.

رقابت های جهانی سال ٢٠١٩ گزینشی المپیک ٢٠٢٠ محسوب می شود.