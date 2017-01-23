سالانه ۱۰ هزار نفر تحت پوشش سوادآموزی قرار می گیرند

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی روز دوشنبه در شورای پشتیبانی سوادآموزی که در استانداری قزوین برگزار شد گفت: نقش سوادآموزی در همه مقاطع تعیین کننده و تاثیرگذار است و در سالهای اخیر کارهای خوبی در این زمینه صورت گرفته اما باید تکمیل شود.

وی افزود: در جامعه اسلامی حتی وجود یک نفر بیسواد نگران کننده است و جای تامل دارد و باید با بسیج همه دستگاهها و امکانات برای ریشه کن کردن بیسوادی همت کنیم.

معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین یادآورشد: امروز با تشکیل ستاد مبارزه با بیسوادی همه باید احساس مسئولیت کنند و پای کار باشند تا برنامه ها به نتیجه برسد و نهضت ریشه کنی بیسوادی تا آخرین نفر ادامه یابد.

وی گفت:امضاء تفاهم نامه با دستگاههای اجرایی بویژه رسانه ملی کار خوبی است و می تواند اهداف ما را محقق کند و در این میان ساخت برنامه های مشارکتی هم اهمیت دارد.

شاهرخی اضافه کرد: باید برای پوشش سوادآموزی سالانه ۱۰ هزار نفر در استان برنامه ریزی کنیم تا در یک دوره سه تا ۴ ساله بتوانیم جشن سوادآموزی را برگزار کنیم.