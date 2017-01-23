مولکولی که مقاومت ابرباکتری را می شکند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، عفونت هایی که قبلا با آنتی بیوتیک ها درمان می شدند، اکنون در مقابل این دارو مقاوم شده اند. اما دانشمندان مولکولی ساخته اند که به آنزیم مقاوم ساز در این ابر باکتری حمله می کند.

این مولکول مقاومت ابر باکتری در برابر آنتی بیوتیک را معکوس می کند و به این ترتیب فرد می تواند از داروهایی استفاده کند که هم اکنون بلااستفاده هستند.

درهمین راستا بورس گلر از دانشگاه ایالتی اورگان می گوید: اکنون نمی توان از بسیاری از آنتی بیوتیک های معمولی و موجود استفاده کرد. همه باکتری ها نسبت به آن مقاوم هستند. بنابراین دو راه پیش رو داریم، یا باید داروهای جدید بساریم یا باید جلوی پیشروی باکتری را بگیریم.