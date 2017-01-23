نصب پورت یو اس بی در اتوبوسی در ژاپن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورج، البته هنوز مقامات حمل ونقل توکیو این خبر را به طور رسمی اعلام نکرده اند. اما نکته جالب ایجاد پورت یو اس بی در وسایل حمل و نقل عمومی است.

پیش از این شهرهای دیگری مانند لندن آزمایشات کوچکی را در این باره انجام داده اند اما تاکنون این پورت ها در تمام اتوبوس ها استفاده نمی شود. در حال حاضر فقط یک ناوگان اتوبوس در نیویورک سیتی مجهز به پورت یو اس بی است.

پیش از این هواپیما، خودرو و حتی تاکسی ها در شهرهای مختلف پورت USB را در ناوگان های مختلف خود به کار گرفته اند.