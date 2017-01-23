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۴ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۵۴

مدیرکل کمیته امداد آذربایجان شرقی خبر داد:

مساعدت ۵۲۰ میلیارد ریالی مردم آذربایجان شرقی به نیازمندان

مساعدت ۵۲۰ میلیارد ریالی مردم آذربایجان شرقی به نیازمندان

تبریز - مدیرکل کمیته امداد آذربایجان شرقی گفت: مردم استان امسال بیش از ۵۲۰ میلیارد ریال به نیازمندان مساعدت کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین دشتی پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: آذری ها از ابتدای سال جاری تاکنون در قالب طرح های مختلف بیش از ۵۲۰ میلیارد ریال به نیازمندان مساعدت کردند و تنها در ماه محرم بیش از چهار میلیارد تومان در قالب طرح احسان حسینی  به نیازمندان کمک شد.

وی با بیان اینکه در ۹ ماهه سال جاری با مساعدت مردم خیر استان بیش از ۷۸ میلیارد ریال صدقه جمع آوری شده است، افزود: صدقات جمع آوری شده نسبت به مدت مشابه سال قبل شش درصد افزایش یافته است.

مدیرکل کمیته امداد آذربایجان شرقی به اجرای طرح کوثر در استان نیز اشاره و تصریح کرد: این طرح برای تامین جهیزیه نوعروسان نیازمند اجرا می شود و امسال خیران استان در قالب طرح کوثر ۲۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برای تامین جهیزیه نوعروسان نیازمند کمک کردند.  

وی از فعالیت ۵۳ مرکز نیکوکاری در استان نیز خبر داد و افزود: خیران و مردم نیکوکار استان در ۹ ماهه امسال ۱۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به مراکز نیکوکاری کمک کردند که این کمک ها بین نیازمندان توزیع شده است و این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته خیران استان بیش از هشت میلیارد تومان به مراکز نیکوکاری مساعدت کرده‌اند.

دشتی در ادامه اظهار داشت: خیران آذربایجان شرقی دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال در قالب طرح طاها و ۳۶۰ میلیون تومان نیز در قالب طرح شفا کمک کرده اند که طرح طاها برای بیمه آتیه فرزندان ایتام و طرح شفا برای کمک به نیازهای درمانی مددجویان بیمار توسط این نهاد اجرا می شود.

مدیرکل کمیته امداد آذربایجان شرقی در پایان گفت: آذری های خیر تاکنون بیش از ۲۱ میلیارد ریال به جشن نیکوکاری کمک کرده اند که این میزان برای سال گذشته ۹۳ میلیارد ریال بود و امیدواریم کمک های جمع آوری شده در جشن نیکوکاری امسال نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد افزایش یابد.

کد مطلب 3885072

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