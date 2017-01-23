رقابت ایران و شل در بازار پتروشیمی

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا صدیقی زاده امروز در نشست خبری با اشاره به آغاز تولید یک محصول جدید پتروشیمیایی در ایران گفت: فاز دوم مجتمع پتروشیمی کارون با هدف تولید سالانه ۴۰ هزار تن متیل دی فنیل دی ایزوسیانات از چند هفته گذشته تاکنون در مدار بهره بردار قرار گرفته است.

مدیرعامل پتروشیمی کارون با تاکید بر اینکه برای نخستین بار در منطقه خاورمیانه تولید این محصول پتروشیمیایی در ایران آغاز می شود، تصریح کرد: محصول MDI دارای کاربردهای متعددی در صنایع تکمیلی پتروشیمی به ویژه کارخانه های تولیدکننده انواع اسفنج، مبلمان، قطعات خودرو و عایق های حرارتی است.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی ایران اولین و بزرگترین تولیدکننده MDI در منطقه خاورمیانه و حتی غرب آسیا است، اظهار داشت: پیش بینی می شود همزمان با آغاز تولید آزمایشی این محصول جدید پتروشیمی در ایران از سال آینده تولید تجاری این محصول پتروشیمیایی با ظرفیت تولید سالانه ۴۰ هزار تن در کشور آغاز شود.

وی با بیان اینکه فاز اول مجتمع پتروشیمی کارون هم از حدود ۴ سال قبل تاکنون با هدف تولید سالانه حدود ۴۰ هزار تن تولوئن دی ایزوسیانات در کشور راه اندازی شده است.

صدیقی زاده با بیان اینکه هم اکنون اکثر کشورهای بزرگ اروپایی همچون ایتالیا، آلمان، روسیه، سوئد، یونان و آلبانی از مهمترین مشتریان این محصول جدید پتروشیمیایی ایران هستند، بیان کرد: علاوه بر این این محصول پتروشیمی به کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، ترکیه، آمریکا، پاکستان، جمهوری آذربایجان، نیجریه، کنیا و عراق هم صادر می شود.

مدیرعامل پتروشیمی کارون هزینه سرمایه گذاری برای احداث فاز اول و دوم پتروشیمی کارون را حدود ۳۵۰ میلیون یورو عنوان کرد و افزود: با توجه به اینکه فاز دوم پتروشیمی کارون از چند هفته گذشته تاکنون در مدار بهره برداری قرار گرفته، محصول میانی این پروژه به نام آنلین با ظرفیت تولید سالانه ۳۰ هزار تن در کشور آغاز شده است.

وی با اشاره به صادرات چند محموله محصول پتروشیمی آنلین به هندوستان گفت: پیش بینی می شود با توجه به تامین کامل خوراک، فاز اول و دوم پتروشیمی کارون با صددرصد ظرفیت تولید در کشور فراهم شود که در این صورت علاوه بر تامین کامل نیازهای داخلی، امکان صادرات این محصولات پتروشیمیایی به کشورهای اسیایی و اروپایی هم وجود دارد.

این مقام مسئول در پاسخ به پرسش مهر در خصوص ادامه همکاری با شرکت کماتور سوئد به منظور مشارکت در پتروشیمی کارون توضیح داد: پیشتر شرکت کماتور سوئد حدود ۳۰ درصد سهام پتروشیمی کارون را در اختیار داشت که حدود ۴ سال قبل کل سهام این شرکت سوئدی در ایران به شرکت های داخلی فروخته شد.

صدیقی زاده با بیان اینکه هم اکنون شرکت کماتور هیچ سهمی در پتروشیمی کارون در اختیار ندارد، تصریح کرد: اما همکاری ها با این شرکت سوئدی با عنوان صاحب لیسانس ادامه دارد و برخی از کاتالیست ها و قطعات یدکی با مشارکت و حمایت شرکت کماتور سوئد تامین می شود.

این مقام مسئول همچنین از شرکت هایی همچون شل انگلیس، باسف آلمان و لیپتویی ژاپن به عنوان مهمترین رقبای ایران در بازار صادرات دو محصول پتروشیمیایی TDI و MDI نام برد و افزود: با توجه به کیفیت تولید محصولات پتروشیمیایی در ایران امکان رقابت با این شرکت های بین المللی در بازارهای جهانی وجود دارد.

مدیرعامل پتروشیمیایی کارون در پایان با بیان اینکه هم اکنون واردات این دو محصول پتروشیمیایی به داخل ایران متوقف شده و ایران در تولید این دو محصول استراتژیک خودکفا شده است، خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود با توجه به تامین نیازهای داخلی امکان توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی در این حوزه در داخل کشور فراهم می شود.