ماه به موزه تبدیل می شود!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، جنگ و بلایای طبیعی علاوه برآنکه انسان ها را قربانی می کنند در بسیاری موارد میراث های ملی کشورها را نیز از بین می برند.

در همین راستا دانشمندان علوم هسته ای و آکادمی علوم روسیه پیشنهاد کرده اند امن ترین مکان برای حفظ گنجینه ها و میراث تمدن انسان کره ماه است.

آنها در گزارشی به این نکته اشاره می کنند که ماه بهترین مکان برای حفظ این آثار است.

در این گزارش آمده است: زمین مکان ایمنی برای نگهداری گنجینه ها نیست. کره ماه مکان ایده آلی است و می توان از آن به عنوان یک موزه عظیم استفاده کرد.

البته دانشمندان معتقدند این پروژه را می توان با سرمایه گذاران بخش خصوصی اجرا کرد و به تدریج نسخه ای از تمام ساختمان های روی زمین مانند کلیسای نوتردام فرانسه و کاخ کرملین را در ماه ساخت.

البته در این گزارش به مدت زمان و هزینه اجرای چنین پروژه ای اشاره نشده است.