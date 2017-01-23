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۴ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۱۰

ماه به موزه تبدیل می شود!

ماه به موزه تبدیل می شود!

دانشمندان روسی معتقدند ماه بهترین مکان برای نگهداری گنجینه های زمین است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، جنگ و بلایای طبیعی علاوه برآنکه انسان ها را قربانی می کنند در بسیاری موارد میراث های ملی کشورها را نیز از بین می برند.

در همین راستا دانشمندان علوم هسته ای و آکادمی علوم روسیه پیشنهاد کرده اند امن ترین مکان برای حفظ گنجینه ها و میراث تمدن انسان کره ماه است.

 آنها در گزارشی به این نکته اشاره می کنند که ماه بهترین مکان برای حفظ این آثار است.

 در این گزارش آمده است: زمین مکان ایمنی برای نگهداری گنجینه ها نیست. کره ماه مکان ایده آلی است و می توان از آن به عنوان یک موزه عظیم استفاده کرد.

البته دانشمندان معتقدند این پروژه را می توان با سرمایه گذاران بخش خصوصی اجرا کرد و به تدریج نسخه ای از تمام ساختمان های روی زمین مانند کلیسای نوتردام فرانسه و کاخ کرملین را در ماه ساخت.

 البته در این گزارش به مدت زمان و هزینه اجرای چنین پروژه ای اشاره نشده است.

کد مطلب 3885075

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    نظرات

    • ایرانی ۱۳:۳۰ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۴
      0 0
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      این یک تخیل است جو زمین مانند یک سپر قدرتمند زمین ومحتویات آن را از برخورد شهابسنگهای حتی چند تنی حفاظت می کند ولی در ماه به دلیل عدم وجود جو حتی کوچکترین شهابسنگ نیز خسارت بزرگی را باعث می شود.

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