به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نادر رحمانی رئیس مرکز کنترل و ترافیک راهور ناجا گفت: در حال حاضر در اغلب محورهای مواصلاتی استان‌های خراسان رضوی، اصفهان (نائین - اردستان)، خراسان شمالی (جنگل گلستان، بجنورد، گردنه امین‌الله)، زنجان (زنجان - طارم)، کرمان (کرمان-بم، کرمان-سیرجان در محدوده خانه سرخ رفسنجان)، گلستان (خوش‌ییلاق و تسکستان)، مازندران (هراز-فیروزکوه-کندوان)، گیلان (اصالم - خلخال) بارش برف را شاهد هستیم.

رحمانی همچنین افزود: علاوه بر بارش برف در حال حاضر بارش باران نیز در استان‌های خراسان جنوبی، شمال استان کرمان، گلستان، مازندران، هرمزگان، فارس، گیلان، ایرانشهر- خاش در استان سیستان و بلوچستان، کاشان-قم در استان اصفهان، یزد-راک در استان یزد آغاز شده است.

وی با اشاره به مه‌گرفتگی برخی از محورهای مواصلاتی کشور نیز اظهار داشت: در استان‌های کهکیلویه و بویراحمد محور یاسوج - شیراز و یاسوج-بابامیدان، خراسان رضوی محور مشهد-نیشابور و مشهد-تربت حیدریه، خراسان شمالی محور بجنورد-آشخانه و بجنورد-اسفراین، خراسان جنوبی محور بیرجند-سربیشه، استان یزد محور یزد-راک، استان قزوین محور قزوین-کرج، استان کردستان محور سقز-بوکان، استان کرمان محور شهر بابک-انار شاهد مه‌گرفتگی هستیم.

رئیس مرکز کنترل و ترافیک راهور ناجا تأکید کرد: با توجه به شرایط آب‌و هوایی اخیر تردد در محورهای یاسوج - شیراز و یاسوج - بابامیدان و محور اصالم به خلخال در استان گیلان تنها با زنجیر چرخ امکان پذیر است.

رحمانی افزود: همچنین با توجه به ادامه بارش در امروز و دو روز آینده محورهای مواصلاتی در استان آذربایجان غربی، بخش جنوبی استان کرمان، زنجان، شمال سیستان و بلوچستان، لغزنده هستند که بر همین اساس توصیه می‌شود رانندگان هنگام تردد از مناطق کوهستانی زنجیره چرخ و تجهیزات ایمنی را با خود به همراه داشته باشند.

وی تأکید کرد: کاهش سرعت وسایل نقلیه، روشن کردن چراغ خودرو و موتورسیکلت حتی در طول روز، رعایت فاصله جانبی و استفاده از خط‌های میانی و کناری جاده‌ها جهت طی کردن مسیر و روشن کردن چراغ‌های مه‌شکن در مواقع مه‌گرفتگی از سوی رانندگان نکاتی است که رانندگان هنگام تردد در محورهای ذکر شده بایدمد نظر قرار دهند.

رئیس مرکز کنترل و ترافیک راهور ناجا در رابطه با آخرین وضعیت ترافیکی نیز بیان کرد: در حال حاضر ترافیک صبحگاهی را در بخش داخلی و ورودی کلانشهرها شاهد هستیم.