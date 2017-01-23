  1. بین الملل
  2. اروپا
۴ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۳۴

وزیر کشور آلمان:

سامانه «رادار» راهکار جدید آلمان در مبارزه با تروریسم است

سامانه «رادار» راهکار جدید آلمان در مبارزه با تروریسم است

وزیر کشور آلمان از راه اندازی سامانه رادار در فعالیت های جنایی- پلیسی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «توماس دمیزیر» وزیر کشور آلمان در گفتگو با بیلد ام زونتاگ با اعلام خبر راه اندازی سامانه رادار در بخش فعالیت های جنایی- قضایی این کشور اظهار داشت: سامانه رادار می تواند خدمات بهتری در بخش جنایی در بر داشته باشد.

وزیر کشور آلمان در ادامه گفت: این سامانه قابلیت آن را دارد تا تهدیدهای تروریست ها را به سه دسته تقسیم بندی کند. 

وی با بیان اینکه این سامانه می تواند به عنوان جدیدترین راهکار برای مبارزه با تروریسم به شمار آید، اعلام کرد: این سامانه در ایالت های مختلف آلمان به کار گرفته خواهد شد.

ایالت هایی که بیم بیشتری نسبت به وقوع حمله تروریستی در آنها وجود دارد در اولویت قرار دارند.

کد مطلب 3885078
شقایق لامع زاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها