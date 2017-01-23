سامانه «رادار» راهکار جدید آلمان در مبارزه با تروریسم است

به گزارش خبرگزاری مهر، «توماس دمیزیر» وزیر کشور آلمان در گفتگو با بیلد ام زونتاگ با اعلام خبر راه اندازی سامانه رادار در بخش فعالیت های جنایی- قضایی این کشور اظهار داشت: سامانه رادار می تواند خدمات بهتری در بخش جنایی در بر داشته باشد.

وزیر کشور آلمان در ادامه گفت: این سامانه قابلیت آن را دارد تا تهدیدهای تروریست ها را به سه دسته تقسیم بندی کند.

وی با بیان اینکه این سامانه می تواند به عنوان جدیدترین راهکار برای مبارزه با تروریسم به شمار آید، اعلام کرد: این سامانه در ایالت های مختلف آلمان به کار گرفته خواهد شد.

ایالت هایی که بیم بیشتری نسبت به وقوع حمله تروریستی در آنها وجود دارد در اولویت قرار دارند.