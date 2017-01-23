ممکن است ترامپ متقاعد به حمایت از برجام شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بیزینس اینسایدر به نقل از «رابرت اف.وورث» می نویسد: دونالد ترامپ کسی که به حالتی کینه جویانه، توافق هسته ای ایران را بدترین تواق انجام شده نامیده بود ممکن است از این توافق حمایت کند.

این کارشناس آمریکایی در ادامه می گوید: در این میان برخی عدم اطمینان ها وجود دارد. ترامپ که پیشتر می گفت این توافق بدی است ممکن است متقاعد شود که این توافق را نقض نکرده و از آن حمایت کند. ممکن است وی به واسطه فرصت های اقتصادی متقاعد به حمایت از برجام شود چون وی یک تاجر است.

بیزینس اینسایدر در ادامه می نویسد: ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی بارها اعلام کرد توافق هسته‌ای را که میان ایران و کشورهای گروه ۱+۵ امضا شده، در نخستین روز ورود به کاخ سفید لغو می‌کند. ترامپ مدعی بود، ایران امتیازات زیادی از واشنگتن گرفته است و برخلاف مفاد توافقنامه که این کشور را ۱۵ سال از توسعه فعالیت‌های هسته‌ای باز می‌دارد، همچنان می‌تواند اقداماتی درجهت تقویت توان اتمی خود انجام دهد.

با این حال، حمایت گسترده و قدرتمندی از توافق هسته‌ای در میان دانشمندان، مقامات سیاسی، مشاوران و تحلیلگران آمریکایی وجود دارد. حمایت قاطع قشر نخبه و فرهیخته آمریکا از توافق هسته‌ای و ارسال نامه رسمی آنها به ترامپ برای حفظ برجام، رئیس جمهوری جدید آمریکا را بر آن می‌دارد تا از این میراث استراتژیک کشور در رابطه با ایران محافظت کند.

برخی تحلیلگران غربی معتقدند ایران به آن شکل که آمریکا مایل است تغییر نخواهد کرد. تغییر رفتار سیاسی ایران به تغییر دولت‌ در این کشور بستگی ندارد. تغییر محسوس در ایران فقط زمانی قابل مشاهده خواهد بود که توافق هسته‌ای واقعا به نتایجی که از آن انتظار می‌رفت، نزدیک شود.

در پایان این گزارش آمده است: برخی گروه‌های سیاسی در ایران نسبت به موفقیت توافق هسته‌ای تردید دارند و اگر ترامپ این توافق را لغو کند ممکن است این مسئله از سوی ایران نیز مورد استقبال قرار بگیرد. با توجه به حمایت کشورهای اروپایی از توافق هسته‌ای، ترامپ به زودی درمی‌یابد حفظ توافق بهتر از لغو آن است.