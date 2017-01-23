۳ شکارچی غیرمجاز در شیروان دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حفاظت محیطزیست خراسان شمالی، حمید فخرانی اظهار کرد: طی گشت و کنترل در هفته جاری مأموران یگان حفاظت محیطزیست شهرستان موفق به دستگیری سه شکارچی غیرمجاز در ارتفاعات پتلهگاه شدند که از این متخلفان لاشه یک رأس گراز به همراه هفت تیغه نیزه دستساز مخصوص شکار کشف و ضبط شد و پس از هماهنگی با مراجع قضایی در حال حاضر در بازداشت به سر میبرند.
وی بابیان اینکه این افراد پس از شکار یک رأس گراز اقدام به قطعهقطعه کردن لاشه حیوان کرده بودند، افزود: اینگونه اعمال خشونتآمیز که بهدوراز فرهنگ ما ایرانیان است سبب جریحهدار شدن افکار عمومی و دوستداران محیطزیست میشود.
رئیس اداره حفاظت محیطزیست شهرستان شیروان اضافه کرد: همچنین طی چند روز گذشته دو شکارچی دیگر نیز که اقدام به تله گذاری و زنده گیری کبک کرده بودند در حین ارتکاب جرم دستگیر شدند.
فخرانی تصریح کرد: از متخلفین دو قطعه کبک، چهار حلقه تور و دو عدد چراغقوه کشف و ضبط شد و متخلفین پس از تفهیم اتهام و تنظیم صورتجلسات مربوطه و پرداخت ضرر و زیان وارده به مبلغ چهار میلیون ریال برای سیر مراحل قانونی به دادگاه معرفی شدند.
وی گفت: نیروهای اجرایی محیطزیست در تمامی ساعات شبانهروز با آمادگی کامل در مناطق زیرپوشش محیطزیست شهرستان حضورداشته و از محیطزیست شهرستان حفاظت و حراست میکنند.
