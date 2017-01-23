علمای اهل سنت کشور شهادت آتش نشانان حادثه پلاسکو را تسلیت گفتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه شواری برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت، ساختمان پلاسکو یکی از بزرگترین ساختمان های بزرگ و تجاری تهران بود که قدمت ۵۳ ساله داشت ولی صبح روز پنجشنبه دچار آتش سوزی گسترده شد. از این ساختمان ۱۷ طبقه به عنوان اولین ساختمان مرتفع و مدرن ایران یاد می شود.

برخی از علمای اهل سنت کشور در پی این حادثه مراتب تاسف و تاثر خود را به شرح زیر بیان نمودند:

ماموستا فایق رستمی نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری:

آتش نشانی شغل نیست بلکه فداکاری و ایثار و شجاعت است

حادثه دلخراش ساختمان پلاسکو تهران که منجر به قربانی شدن چندین تن از قهرمانان آتش نشانی کشورمان شد به مقام معظم رهبری، دولتمردان، مردم شریف و خانواده آن بزرگواران تسلیت عرض می کنم.

آتش نشانی شغل نیست بلکه فداکاری و ایثار و شجاعت است، ما این اتفاق بزرگ و ایثارگری آنان را از یاد نمی بریم.

حاج ملا قادر قادری امام جمعه پاوه:

حادثه پلاسکو مایه ناراحتی و تأثر شد/ مسئولان تلاش کنند از آلام و درد مردم در حادثه پلاسکو بکاهند

عضو شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت، حادثه دردناک ساختمان پلاسکو اشاره و ضمن ابراز همدردی با خانواده حادثه دیدگان این حادثه گفت: ما هم شریک غم و درد عزیزانی هستیم که دیروز مظلومانه در این ساختمان در آتش سوختند؛ بنده با مشاهده این صحنه‌های دل‌خراش بسیار گریستم و متأثر شدم.

امام جمعه پاوه اضافه کرد: در این حادثه تعدادی از هم‌وطنان ما و عده‌ای از نیروهای مخلص و جهادگر آتش‌نشانی نیز قهرمانانه فوت کردند و خانواده‌های بسیاری داغدار شدند؛ ما شریک غم هم‌وطنان خود هستیم و از خداوند بزرگ برای فوت‌شدگان این حادثه دردناک درخواست رحمت و مغفرت و برای خانواده‌های آنان صبر مسئلت داریم و امیدواریم مسئولین محترم بتوانند از آلام و درد آن مردم قدری بکاهند و برای آرامش مردم بیشتر تلاش کنند.

ماموستا مصطفی محمودی امام جمعه پیرانشهر:

آتش نشانان برادران همیشه در صحنه اند

عضو شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت با عرض تسلیت حادثه ساختمان پلاسکو تهران، آتش نشانان را برادران همیشه در صحنه عنوان کرد و گفت: مسئولان باید از وقوع چنین حوادثی پیشگیری کنند تا شاهد چنین مسائلی نباشیم . وی رشادت های این قهرمانان ملی را ستود و از خداوند غفران واسعه برای این مردان فداکار ایران اسلامی را خواستار شد.

شیخ عبدالواحد خواجوی امام جمعه اهل سنت شیراز:

شهادت آتش نشانان فداکار را به خودشان تبریک می گویم

انالله واناالیه راجعون

حادثه ناگوار و دردناک ساختمان پلاسکو تهران و شهادت آتش نشانان فداکار را محضر مقام معظم رهبری دامت برکاته، ملت شریف ایران و خانواده های عزیز این شهدا تسلیت گفته و شهادت این بزرگ مردان را به خودشان تبریک می گویم.

این ها انسان های شجاع و ایثارگری هستند که به خاطر مال و ثروت و معیشت آتش نشان نشده اند بلکه اینان روحیه ی ایثارگری دارند، چراکه هیچ کس برای کسب مال و ثروت چین کاری نمی کند که به خاطر جان و مال مردم دل به آتش بزند.

همه ما از این موضوع ناراحتیم و علو درجات را از خداوند متعال برای این شهدای گرانقدر طلب می کنیم.

ماموستا ملامحمد محمدی امام جمعه اهل سنت کرمانشاه:

اقدام آتشنشان ها نمونه واقعی ایثار و از خودگذشتگی است

امام جمعه اهل سنت کرمانشاه به ایثار و از خودگذشتگی آتش نشانان در حادثه آتش سوزی ساختمان پلاسکو تهران اشاره کرد و گفت: این افراد با شهامت و دلیری وارد آتش شدند و برای نجات افراد و اموال آنها خود را به زحمت انداختند که این اقدام آنها نمونه واقعی ایثار و از خودگذشتگی است.

ماموستا محمدی با تسلیت شهادت جمعی از آتش نشانان به خانواده های آنان و ملت ایران گفت: همه باید در چارچوب قانون به توصیه های قانونی مسوولان توجه کنند تا از وقوع چنین حوادث ناگواری جلوگیری شود.

ماموستا عبدالرحمن خدایی ، مشاور دبیر شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت و امام جمعه سنندج:

مسلمانان جهان نیز از حادثه پلاسکو تهران ناراحت شدند

انالله واناالیه راجعون

واقعا وضعیت تاسف باری در ساختمان پلاسکو تهران به وقوع پیوست که بسیار غم انگیز و ناراحت کننده بود، می توانم بگویم نه تنها مسلمانان ایران بلکه تمام مسلمانان جهان از این حادثه ناراحت و اندوهگین اند.

این واقعه باعث فدا شدن ماموران ایثارگر آتش نشانی شد، من این واقعه را به خانواده های قربانیان این حادثه تسلیت عرض کرده و از خداوند متعال اجر جزیل و صبر جمیل برای ایشان خواستارم.

ماموستا سید احمد سجادی امام جمعه سروآباد:

حادثه پلاسکو تلخ و دردناک بود

حادثه پلاسکو در تهران که باعث شهادت و زخمی شدن تعدادی از آتش نشانان فداکار شد، حادثه ای تلخ و دردناک بود.

وی با تسلیت شهادت آتش نشانان فداکار کشورمان، گفت: این اقدام آتش نشانان نمونه کامل ایثار، فداکاری و نوع دوستی بود که در راه حفظ جان همنوعان خود جان شیرین خود را از دست دادند و به مرتبه شهادت رسیدند.

شیخ عبدالعزیز قاضی زاده امام جمعه اوز فارس:

اگر خبر زنده بودن عده ای زیرآوار صحیح باشد از خدا می خواهم سالم بیرون بیایند

انالله واناالیه راجعون

ضمن تبریک و تسلیت به محضر رهبر معظم انقلاب و همه ملت شریف ایران اسلامی به مناسبت نائل شدن آتش نشانان جان بر کف به مقام والای شهادت، از خداوند متعال می خواهم این عزیزان با انبیا و اولیای الهی محشور شوند.

در برخی خبرها شنیدم عده ای در زیرآوار محبوس اند، اگر این خبر صحت داشته باشد از خداوند متعال می خواهم ایشان صحیح و سالم از زیر حجم عظیم آوار بیرون آمده و از غم ما کم کنند.

ماموستا یدالله محمدی امام جمعه دهگلان:

واقعه آتش‌سوزی و شهادت آتش‌نشانان در ساختمان پلاسکو دردناک بود

ماموستا یدالله محمدی ضمن تسلیت واقعه دردناک آتش‌سوزی و فروریختن ساختمان پلاسکو گفت: این واقعه تلخ و شهادت آتش‌نشانان را به همه مردم ایران اسلامی تسلیت عرض می‌کنم.

آخوند اسماعیل قدیری امام جمعه اهل سنت چنارلی:

قبل از وقوع حوادث ناگوار به فکر پیشگیری از آن باشیم

این حادثه به ما گوشزد می کند که قبل از وقوع حوادث ناگوار به فکر پیشگیری از آن باشیم تا جامعه اسلامی متضرر خسارت بزرگ نشود.

برای نهاد همیشه در صحنه آتش نشانی و خانوارهایی که در این حادثه با از دست دادن عزیزان خود داغدار شدند صمیمانه تسلیت عرض می نمایم.

ماموستا ملاقادر سهرابی امام جمعه مهاباد:

واقعه پلاسکو بسیار تاسف آور بود

انالله واناالیه راجعون

مراتب همدردی و تسلیت خود را به محضر مقام معظم رهبری و ملت بزرگ ایران و بازماندگان شهدای این فاجعه ی تاسف بار تسلیت عرض می نمایم.

امیدوارم خداوند متعال شهدا و قهرمانان این واقعه را با انبیا و اولیای الهی هم نشین و محشور فرماید.