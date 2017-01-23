۱۰۰ چاه غیرمجاز آب در جهرم مسدود شد

علیرضا صحرائیان در گفت و گو با خبرنگار مهر، گفت: خشکسالی مداوم در سال های اخیر سبب شده تا عمق چاه های آب شهرستان جهرم به ۴۰۰ متر افزایش پیدا کند.

وی با اشاره به وجود هزاران چاه غیرمجاز در جهرم به مصمم بودن مسئولان شهرستان در مسدود شدن این چاه ها تاکید کرد و افزود: ۱۰۰ چاه که به طور غیرقانونی در سال های اخیر حفر شده بود با حکم قضایی مسلوب المنفعه شده است.

فرماندار ویژه جهرم با اشاره به اینکه در برخورد با چاه های غیرمجاز تلاش بر آن بوده تا بی عدالتی در میان نباشد، تصریح کرد: تلاش مدیران سازمان آب برخورد با افراد متخلف و سودجو بوده و نگاه آنها در این راستا تنها به افراد یا گروه خاص نیست.

صحرائیان بیان کرد: طرح برخورد با متخلفان حفر چاه های غیرمجاز در آینده نیز ادامه دارد.