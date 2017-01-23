به گزارش خبرگزاری مهر، عمران خودآموز با بیان اینکه اکران فیلمهای این جشنواره در مراکز استانها از ۱۴ تا ۲۱ بهمن ماه است، افزود: قرار است بعد از انتخاب و معرفی آثار، ٢٠ فیلم در ۴٠ سانس در سینما فرهنگ ایلام اکران شود.
وی با اشاره به اینکه این رویداد بزرگ با هدف ایجاد فضای اکران فیلمهای فاخر تولید ملی در استان ها برگزار می شود، یاد آور شد: برای برگزاری هر چه بهتر جشنواره از ظرفیتهای بخش خصوصی نیز بهره میگیریم و شرایطی را به وجود میآوریم که بخش عمدهای از هم استانیها بتوانند فیلمهای جشنواره سی و پنجم را همزمان با تهران ببینند.
نمایش فیلم های راه یافته به سی و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم فجر از روز ۱۴ بهمن همزمان با تهران در بسیاری از مراکز استان های کشور نیز اکران می شود.
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