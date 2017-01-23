۳۶ هزار نفر لازم التعلیم در استان قزوین وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا طاهرخانی در جلسه شورای پشتیبانی نهضت سواد آموزی استان قزوین که روز دوشنبه در استانداری برگزار شد اظهارداشت: بر اساس آمار سال ۹۰ در استان قزوین ۳۶ هزار نفر بیسواد ۱۰ تا ۴۹ سال داریم که ۷.۸ درصد جمعیت استان را شامل می شود و سالانه ۱۰ هزار نفر باید تحت پوشش قرار گیرند.

طاهرخانی بیان کرد: بر اساس سرشماری سالهای گذشته ۷ هزار نفر از افراد بیسواد را اولیا تشکیل می دهند که باید برای باسواد کردن آنها برنامه ریزی کنیم.

وی اظهارداشت: نداشتن آمار دقیق از تعداد افراد لازم التعلیم از مشکلاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد تا بتوانیم بانک اطلاعاتی دقیق از این افراد داشته باشیم و در برنامه ریزیها لحاظ کنیم.

وی افزود: جمعیت بیسواد استان بر اساس سرشماری سالهای گذشته حدود ۷.۸ درصد است که جمعیت تحت پوشش بین ۱۰ تا ۴۹ سال است.

طاهرخانی تصریح کرد: در حال حاضر ۶۵۰۰ نفر از سوادآموزان تحت پوشش برنامه های نهضت سوادآموزی قرار دارند.

سرپرست معاونت سوادآموزی آموزش و پرورش استان قزوین یادآورشد: سهم امسال استان ۱۰ هزار و ۱۰۰ نفر است که تاکنون ۶۷۴۲ نفر جذب کلاس ها شده اند و در سه دوره سوادآموزی، انتقال و تحکیم خواندن و نوشتن را فرا می گیرند.