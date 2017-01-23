ایجاد بازارچه عرضه تولیدات مشاغل خانگی در گرگان ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرمانداری گرگان، ابراهیم دشتیان در سومین جلسه ستاد اشتغال شهرستان گرگان گفت: افراد بسیار زیادی در موضوع مشاغل خانگی آموزش دیده و تسهیلات دریافت کرده‌اند اما در بخش عرضه آن به بازار و کسب درآمد و سود با مشکل مواجه هستند که ایجاد چنین بازارچه‌ای در نقطه‌ای مناسب از شهر گرگان، این مشکل را رفع کرده و موجب رونق اشتغال می‌شود.

وی افزود: با همکاری شهرداری، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، کمیته امداد، بهزیستی و اوقاف گرگان، تا یک هفته آینده در مورد برپایی این بازارچه تصمیم گیری خواهد شد.

معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار گرگان با اشاره به اینکه ادارات شهرستان حتما آمار واقعی اشتغال ایجاد شده توسط آن دستگاه را در سامانه رصد درج کنند، گفت: از ابتدای امسال تا کنون اطلاعات بیش از ۵۵۰ نفر از شاغلین شهرستان گرگان توسط دستگاه‌های مربوطه در سامانه رصد ثبت شده و مابقی نیز تا پایان سال ثبت خواهد شد.

دشتیان تصریح کرد: اشتغال پایدار و مولد با رونق اقتصادی و توسعه پایدار نیز با عمل به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تحقق می‌یابد.

وی خاطرنشان کرد: تا کنون ۷۸۱ میلیارد و ۱۷۸ میلیون ریال به عنوان تسهیلات رونق تولید به ۷۳ واحد صنعتی در گرگان پرداخت شده که ۴۶ مورد آن در بخش جهاد کشاورزی و ۲۷ مورد آن در بخش صنعت، معدن و تجارت بوده است.

وی یادآور شد: برای رفاه حال تولیدکنندگان و رونق بخش تولید و صنعت شهرستان، جلسات متعددی را با ادارت آب و برق برگزار کردیم تا نهایت همکاری را با کارآفرینان و واحدهای تولیدی داشته باشند.