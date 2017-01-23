اورژانس های زنجان توسعه می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا بیگلری ظهر دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران، افزود: بعد از انقلاب اسلامی انقلاب عظیمی در حوزه پزشکی کشور اتفاق افتاد و نیازی به استفاده از پزشکان و کارد بهداشتی خارجی نداریم.

وی اظهار کرد: در حال حاضر ایران به کشوری با تربیت نیروی انسانی در عرصه های خدمات پزشکی در سطح جهانی تبدیل شده و در رده های پزشکی، فوق تخصص و ریشه کنی بیماری و کاهش مرگ و میر به عنوان کشور مطرح در جهان معرفی شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان به اجرای تحول نظام سلامت اشاره کردو گفت: قبل از اجرای این طرح تعرفه پرداخت های مردمی به بیمارستان های دولتی بالا بود و بسیاری از خانواده ها از پرداخت تعرفه های سنگین بسیار ناراحت بودند.

بیگلری تاکید کرد: اجرای این طرح در راستای ارتقای سلامت مردم و کاهش نگرانی مردم بود که این مهم از تاکیدات مقاوم معظم رهبری بود و تعرفه پرداختی بیماران پس از طرح تحول سلامت در بیماران شهری ۶ درصد و بیماران روستایی ۳ درصد شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان به بازسازی بیمارستان های استان زنجان از جمله بیمارستان خدابنده، بازسازی ۴۸۰ مرکز بهداشت درمانی و بازسازی فضاهای آموزشی و درمانی اشاره کردو گفت: طی سه سال گذشته این طرح های توسعه ای در استان انجام شده است.

بیگلری افزود: رایگان بودن زایمان طبیعی، حضور پزشکان مقیم، کمک به تامین دارو و تجهیزات و داروها و نوسازی تجهیزات و کاهش تخلفات پزشکی از اقدامات مهم در طرح تحول نظام سلامت بود.

وی تصریح کرد: جمعیت روستایی تحت پوشش خدمات درمانی قرار گرفته اند و درسال های اخیر ۱۷۰ هزار نفر در حاشیه شهرها تحت پوشش خدماتی قرار گرفتندو تخت های مراقبت ویژه بزرگسالان و نوزادان هم از ۴۲ تخت به ۸۴ تخت رسیده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان، راه اندازی رشته رادیولوژی، اضافه شدن ۳۳ دستگاه آمبولانس به ناوگان آمبولانس استان که به ۹۶ دستگاه رسید، اضافه شدن ۱۱ پایگاه فوریت، راه اندازی رشته تخصصی دستیاری طب اورژانس برای اولین بار در زنجان از آذرماه امسال را از اقدامات مهم دولت در طی سه سال گذشته عنوان کرد.

وی به منابع اختصاص یافته برای ایجاد مرکز تولید حیوانات آزمایشگاهی در استان زنجان اشاره کرد و گفت: بنیاد خیریه ژنتیک در استان با ارائه خدمات جامع راه اندازی می شود.

بیگلری افزود: کلینیک شفیعیه سال آینده به بهره برداری می رسد و کلینیک های ویژه در شهرستان های استان هم راه اندازی شده و توسعه اورژانس های خدابنده، خرمدره، بیمارستانهای حضرت ولیعصر(عج) و آیت الله موسوی هم در دستور کار است.



