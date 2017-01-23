به گزارش خبرنگار مهر، سجاد انوشیروانی، سرمربی تیم ملی ۲۰ وزنه بردار را به مرحله جدید اردوی آماده سازی دعوت کرده که این تمرینات از صبح روز چهارشنبه ۶ بهمن در کمپ تیم های ملی در ورزشگاه آزادی تهران آغاز می شود.

بر این اساس نفرات دعوت شده به اردوی تیم ملی به شرح زیر است:

بهداد سلیمی، کیانوش رستمی، سهراب مرادی، محمدرضا براری، علی هاشمی، سعید محمدپور، مجید عسگری، جابر بهروزی، محسن بهرام زاده، سید ایوب موسوی، علی میری، علیرضا سلیمانی، رامین ربیعی، محمد زارعی، میثم زارعی، رضا زارعی، مرتضی بیگلری، رضا آقازاده، صالح چراغی و همایون تیموری

ملی پوشان باید عصر روز سه شنبه در کمپ تیم های ملی حضور داشته باشند.