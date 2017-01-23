به گزارش خبرگزاری مهر ، به دلیل آنکه احتمال یافتن پیکر شهدای آتش نشان و دیگر جان باختگان در ضلع غربی و جنوب غربی ساختمان پلاسکو بیشتر به نظر می رسد، تلاش تیم های امدادی و کاوش‌ها با دقت انجام می پذیرد.

در حالی که عملیات نیروهای آتش نشانی در ساختمان پلاسکو وارد پنجمین روز کاری خود شده اما هنوز هم انبوهی از بخار از زیر آوارهای پلاسکو سر بر می کشد که این موضوع نشان دهنده حجم سنگین گرما و آتش نهفته در زیر آوارهای ساختمان پلاسکو است.

به دلیل آنکه ساختمان پلاسکو فاقد لوله کشی گاز بوده است، بخش عمده ای از واحد های تجاری این ساختمان برای گرم کردن مغازه و کارگاه خود از کپسول و گاز پیک نیکی استفاده می کردند. به همین جهت در حین کشف کپسول ها در لابه لای آوار برداری، نیروهای امدادی با دقت نسبت به خروج آنها از محوطه اقدام می کنند