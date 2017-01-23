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۴ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۳۰

یافتن کپسول‌های متعدد گاز در لابه لای آور پلاسکو

یافتن کپسول‌های متعدد گاز در لابه لای آور پلاسکو

هم اکنون عملیات آوار برداری با حضور تجهیزات و امکانات سنگین و ده ها کامیون سرعت گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر ، به دلیل آنکه احتمال یافتن پیکر شهدای آتش نشان و دیگر جان باختگان  در ضلع غربی و جنوب غربی ساختمان پلاسکو بیشتر به نظر می رسد، تلاش تیم های امدادی و کاوش‌ها با دقت انجام می پذیرد.

در حالی که عملیات نیروهای آتش نشانی در ساختمان پلاسکو وارد پنجمین روز کاری خود شده اما هنوز هم انبوهی از بخار از زیر آوارهای پلاسکو سر بر می کشد که این موضوع نشان دهنده حجم سنگین گرما و آتش نهفته در زیر آوارهای ساختمان پلاسکو است.

به دلیل آنکه ساختمان پلاسکو فاقد لوله کشی گاز بوده است، بخش عمده ای از واحد های تجاری این ساختمان برای گرم کردن مغازه و کارگاه خود از کپسول و گاز پیک نیکی استفاده می کردند. به همین جهت در حین کشف کپسول ها در لابه لای آوار برداری، نیروهای امدادی با دقت نسبت به خروج آنها از محوطه اقدام می کنند

کد مطلب 3885113
نورا حسینی

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    نظرات

    • فهیمی IR ۱۷:۰۴ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۴
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      پاسخ
      با سلام وعرض عصر بخیر وقتی تیتر خبر با عنوان "یافتن کپسول‌های متعدد گاز در لابه لای آور پلاسکو" منتشر می کنید بهتر بود بجای عکس بیل مکانیکی عکس یکی از ازاین کپسول ها را ارائه می کردید.

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