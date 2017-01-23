استفاده از امکانات همه ادارات در ریشه کنی بیسوادی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، سالار قاسمی در جلسه شورای پشتیبانی سوادآموزی که روز دوشنبه در استانداری قزوین برگزار شد گفت: برای ریشه کن شدن بیسوادی در کشور و استان نیازمند عزم ملی هستیم و همه باید احساس مسئولیت کنند تا این کار مهم اجرایی شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین تصریح کرد: در آمارگیری ها مشخص شده برخی افراد به دلایلی از بیان بیسوادی اعضاء خانواده خودداری می کنند به همین دلیل آمارها دقیق و اصولی نیست و باید برای این موضوع فکری کرد.

قاسمی یادآورشد: در سامانه وقتی افراد لازم التعلیم، باسواد محاسبه می شوند در برنامه ریزی ها دچار مشکل می شویم در حالی که با فرهنگ سازی لازم است به گونه ای حرکت کنیم تا واقعیتها پنهان نشود و بتوانیم همه افراد نیازمند تعلیم را شناسایی کرده و تحت پوشش قرار دهیم.

وی اضافه کرد: در این موضوع فقط توجه به قانون نمی تواند مشکل گشا باشد و باید با نگاه تعاملی و استفاده از همه روشها به نتیجه ای بهتر بیندیشیم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اظهارداشت: لازم است ظرفیت های دستگاههای اجرایی استان بخوبی شناسایی و رصد شود تا بتوانیم همه توانمندی ها را برای ریشه کنی بیسوادی در قزوین بکار گیریم و هزینه ها را کاهش دهیم.

وی گفت: استفاده از ظرفیت رسانه ها بویژه رادیو و تلویزیون برای ما مهم است و باید مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان تصریح کرد: با فرهنگ سازی در میان خانواده ها باید انگیزه حضور افراد لازم التعلیم در کلاسهای نهضت مضاعف شود و در این میان فرزندان و جوانان هر خانواده می تواند تاثیرگذار بوده و مشوق والدین بیسواد در مناطق محروم باشند.

قاسمی اضافه کرد: همه تلاش و نیروی خود را بکار خواهیم گرفت تا ریشه بیسوادی در استان خشکانده شده و جشن سوادآموزی در همه شهرهاو روستاهای استان با افتخار برپا شود.