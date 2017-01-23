حمایت از دامداران استان قزوین ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای حمایت از دامداران ظهر دوشنبه نشستی با حضور ناطق معین الدین رئیس سازمان تعاون روستایی استان، سید منصور حاج سید جوادی معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین، حسین نعمتی مدیرعامل اتحادیه دامداران استان و جمعی از کارشناسان در سالن جلسات اتحادیه دامداران استان برگزار شد.

ناطق معین الدین در این نشست با بیان اینکه استان قزوین در تولید شیر جایگاه کشوری دارد، اظهار کرد: ایجاد صنایع تبدیلی و نگهداری به لحاظ ارزش افزوده و اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم از اهمیت بسزایی برخوردار است.

نعمتی مدیرعامل اتحادیه دامداران با بیان اینکه استان قزوین از استان‌های دارای پتانسیل بالا درزمینه کشاورزی و صنعتی است، اعلام کرد: این استان در بخش تولید شیر صنعتی نیز با داشتن بیش از ۲۳۷ واحد دامداری با ۴۱ هزار و ۱۷۵ رأس دام مولد رتبه پنجم در تولید شیر کشور را به خود اختصاص داده است.

سید منصور حاج سید جوادی معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین بر ساماندهی وضعیت تولید، فرآوری، بازار و مصرف شیر با هدف حمایت از دامداران تاکید کرد و گفت: باید به دنبال توسعه و کار سالم باشیم تا بدین وسیله کیفیت بهداشت و تغذیه، نگه داری دام ها را ارتقاء دهیم.

شمس رئیس اداره تعاون روستایی استان البرز هم در این نشست با بیان اینکه روزانه حدود یک هزار و ۴۰۰ تن شیر در استان البرز تولید می‌شود، گفت: ۸۰ درصد شیر این استان به شرکت های کاله، پگاه، میهن و ... ارسال می شود.