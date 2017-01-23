به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی آستان قدس رضوی، مراسم افتتاحیه رسمی ویژه برنامه‌های مشهد ۲۰۱۷، پایتخت فرهنگی جهان اسلام پنجم بهمن ماه با سخنرانی تولیت آستان قدس رضوی در تالار قدس حرم امام رضا(ع) برگزار می‌­شود.

این مراسم با حضور تولیت آستان قدس رضوی، جمعی از وزرا و مسئولان کشوری، سفرای کشورهای اسلامی و مهمانان بین‌المللی در تالار قدس حرم مطهر امام رضا(ع) برگزار می­‌شود.

در حاشیه این مراسم، میهمانان ویژه مشهد ۲۰۱۷ از اماکن متبرکه، موزه، کارگاه کتابت قرآن کریم و کتابخانه آستان قدس رضوی بازدید می‌کنند.

انتخاب مشهد به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال ۲۰۱۷، یکی از مصوبات اجلاس سال ۲۰۱۰ آیسسکو(سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی کشورهای اسلامی) در باکو بوده است.