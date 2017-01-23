ابتلا به سرطان معده در میان مردان زنجانی زیاد است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا صائینی ظهر دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران، به روز ملی مبارزه با سرطان اشاره کردو افزود: باید در بحث پیشگیری از بیماری سرطان مردم اطلاعات خود را بالا ببرند.

وی اظهار کرد: بیش از ۴۰ درصد از سرطان ها قابل درمان است و در این میان بیماری های غیر واگیر علت اصلی مرگ و میر ها هستند و قبل از انقلاب علت اصلی مرگ و میرها بیماری های واگیردار بود.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: خوشبختانه امروز امید به زندگی افزایش یافته و در این میان امید به زندگی در بانوان به ۸۰.۵ سال و مردان به ۷۹ سال رسیده است.

صائینی تاکید کرد: براساس پویش ملی انجام شده سرطان در سنین بالای ۵۰ سال رخ می دهدو بیماری دیابت، قلبی و عروقی و بیماری های تنفسی مزمن در کنار سرطان چهار بیماری هستند که منجر به مرگ و میر می شود و بعد از بیماری قلبی و عروقی در استان زنجان، سرطان بیشترین عامل مرگ و میر شناخته شده است.

وی تصریح کرد: طی سالهای آینده تعداد بیماران سرطانی در دنیا و کشور افزایش یافته و بحث بالا رفتن امید به زندگی، تغذیه نامناسب ، کم تحرکی و استفاده از مواد دخانی در این امر دخیل بوده وسالانه ۱۰ هزار میلیارد تومان در کشور صرف دخانیات می شود و فرهنگ سازی و ایجاد کمپین می تواند یکی از راهکارهای مقابله با مصرف دخانیات می شود.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: ۵۰ درصد از مرگ و میرها با مصرف دخانیات ارتباط مستقیم دارد.

صائینی افزود: استان زنجان در رتبه های بعد از پانزدهم در زمینه سرطان قراردارد و در سرطان معده جزو ۱۰ استان اول قرار دارد که علت اصلی آن مصرف نمک، چای و غذاو چای داغ است.

وی با بیان اینکه درسرطان خون و غدد لنفاوی رتبه استان پس از ۲۰ استان کشوراست و در تمام دنیا سرطان ها رو به افزایش است، تصریح کرد: بعد از انقلاب امید به زندگی رشد داشته است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان افزود: طی۵ سال گذشته ۳۰۰ هزار نفربیمار سرطانی بهبود یافته اند و و ۹۲ مورد سرطان جدید وجود دارد و ۸ هزار و ۵۰۰ میلیاردتومان هزینه مستقیم و غیر مستقیم این بیماران در سال است.

صائینی افزود: شایع ترین نوع سرطان در آقایان معده ، پوست ،روده بزرگ و پروستات و در بانوان پستان، معده و پوست و روده بزرگ است.