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۴ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳:۲۴

فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه:

شهدای مدافع حرم مایه سربلندی نظام و ملت هستند

شهدای مدافع حرم مایه سربلندی نظام و ملت هستند

کرمانشاه- فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه با بیان اینکه شهدای مدافع حرم مایه سربلندی نظام جمهوری اسلامی و ملت هستند، گفت: شهدا در جهاد اکبر با سربلندی به پیروزی رسیدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار بهمن ریحانی امروز دوشنبه در مراسم تشییع پیکر مطهر شهید مدافع حرم "حمزه کاظمی" در کرمانشاه با نثار درود بر همه شهیدان و مجاهدان شهید، اظهار داشت: شهدای مدافع حرم مایه عزت، سربلندی و آبرو برای نظام جمهوری اسلامی و ملت هستند.

وی افزود: چه کسی باور می کرد بعد از بسته شدن باب جهاد در دفاع مقدس، مردانی مستحکم مثل کوه بر اعتقادات خود راسخ بمانند.

سردار ریحانی بیان کرد: شهدا بر سر آرمان و اعتقاد خود محکم ایستادند و منتظر ماندند تا در جوار رحمت الهی قرار گرفتند. این حکم خداست که اگر این بستر برای جامعه و کشوری مهیا شد آبرو و عزت برای آن کشور به ارمغان خواهد آمد.

وی شهدای مدافع حرم و شهید حمزه کاظمی را افتخار نظام دانست و افزود: خداوند باب بی مانندی را در دفاع از اسلام و مسلمین و انقلاب اسلامی باز کرد و شهدا رفتند تا این عزت و افتخار برای نظام جمهوری اسلامی بماند.

سردار ریحانی در ادامه بیان کرد: تشییع پیکر پاک شهید، سوگواری و گریه بسیار زیبا و ارزنده است اما کمترین کار برای شهید و راه شهید و خانواده های معظم شهداست. آنچه باعث عزت و سربلندی می شود  توجه به وصیت و راه شهید است تا بدانیم شهید برای چه رفت و در چه راهی جان خودش را فدا کرد و چه هدفی را دنبال می کرد.

سردار ریحانی گفت: اگر بر سر آرمان و عزت خود بمانیم مطمئن باشیم آینده نظام و انقلاب و این دنیا از آن اسلام و انقلاب و نظام جمهوری اسلامی خواهد بود. این کشور و ملت نشان دادند که بر سر آرمان، اعتقادات و راه شهدا محکم ایستاده اند.

ما باید مردمی انقلابی، آگاه، هوشیار و در صحنه بمانیم

وی دفاع از انقلاب و پایه های انقلاب و تفکر انقلابی را از خواسته های شهیدان عنوان کرد و افزود: امروز دشمنان داخلی و خارجی برای بی هویت کردن پایه های مستحکم این نظام در حال تلاش و هزینه کردن هستند؛ باید به جایگاه ولایت و ولایت فقیه توجه کنیم که اگر این جایگاه نبود از این بلایا و طوفان ها کسی نمی توانست نجات یابد.

سردار ریحانی با تاکید بر لزوم توجه به جایگاه شهید و احترام به خانواده شهدا افزود: ما هر چه به خانواده شهدا احترام بگذاریم یعنی به شهید احترام گذاشتیم. باید نگذاریم این فرهنگ و توجه و احترام به خانواده شهید فراموش شود.

فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر جهاد کبیر گفت: شهدا در جهاد اکبر با سربلندی به پیروزی رسیدند و مایه عزت برای اسلام شدند؛ جهاد اکبر اطاعت نکردن از کافران است.

وی پیروی نکردن از کافران را توصیه شهدا و مقام عظمای ولایت دانست و گفت: دشمن می خواهد چشم ما به آنها باشد.

این فرمانده ارشد سپاه در استان کرمانشاه گفت: اطاعت نکردن از کافران یعنی در همه بسترهای اقتصادی، هنری، فرهنگی و اجتماعی به جهان غرب نگاه نداشته باشیم بلکه به داشته ها و باورهای خود توجه کنیم و بر اساس این باورهاست که امروز کشوری عزیز، سربلند و با عزت در دنیا ایستاده ایم.

سردار ریحانی با اشاره به وجود امنیت پایدار در نظام، به ناامنی در برخی از کشورها اشاره کرد و گفت:  اما امروز کشور بر اساس اعتقادات محکم مردم و نظام جمهوری اسلامی  از امنیت بالایی برخوردار است و باید این ها را حفظ کنیم.

فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه با تاکید بر تداوم راه شهدا افزود: ما باید مردمی انقلابی، آگاه، هوشیار و در صحنه بمانیم و راه شهدا را ادامه دهیم.

بصیرت و شناخت اهداف دشمنان از توصیه های شهدا است

سردار ریحانی بصیرت و شناخت راه و اهداف دشمنان و دوستان را از توصیه های شهدا دانست و گفت: آینده و پیروزی از آن ما است.

وی با اشاره به ویژگی های بارز شهید حمزه کاظمی گفت: شهید حمزه کاظمی در بین دوستان و رزمندگان چه آن زمان که در تیپ نبی اکرم(ص) در سپاه بود و چه آن زمان که در سوریه بود فردی بسیار برجسته، با اخلاق، متدین و با خضوع و خشوع در مقابل دوستان بود و در مقابل کافران  اشد علی الکفار بود.

سردار ریحانی بیان کرد: امروز در فراق شهید حمزه کاظمی به سوگ نشستیم و در اندوه به سر می بریم اما آنها با افتخار و با خوشحالی در این راه قدم برداشتند. باید متوجه باشیم که مسئولیت من و شما در راه شهیدان بسیار زیاد است.

سردار ریحانی شهدا را سرمایه های نظام دانست و گفت: دشمن به دنبال گرفتن این سرمایه ها است و دشمن می خواهد که ما بی تفاوت باشیم اما تاریخ انقلاب و کشور و استان  نشان داده تا زمانی که در مسیر اعتقادات هستیم ما ملتی سربلندیم.

فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه رزمندگان مجاهد و مدافع در سوریه را مایه عزت نظام دانست و بر ادامه راه آنان تاکید کرد.

کد مطلب 3885139

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