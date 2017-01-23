شهدای مدافع حرم مایه سربلندی نظام و ملت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار بهمن ریحانی امروز دوشنبه در مراسم تشییع پیکر مطهر شهید مدافع حرم "حمزه کاظمی" در کرمانشاه با نثار درود بر همه شهیدان و مجاهدان شهید، اظهار داشت: شهدای مدافع حرم مایه عزت، سربلندی و آبرو برای نظام جمهوری اسلامی و ملت هستند.

وی افزود: چه کسی باور می کرد بعد از بسته شدن باب جهاد در دفاع مقدس، مردانی مستحکم مثل کوه بر اعتقادات خود راسخ بمانند.

سردار ریحانی بیان کرد: شهدا بر سر آرمان و اعتقاد خود محکم ایستادند و منتظر ماندند تا در جوار رحمت الهی قرار گرفتند. این حکم خداست که اگر این بستر برای جامعه و کشوری مهیا شد آبرو و عزت برای آن کشور به ارمغان خواهد آمد.

وی شهدای مدافع حرم و شهید حمزه کاظمی را افتخار نظام دانست و افزود: خداوند باب بی مانندی را در دفاع از اسلام و مسلمین و انقلاب اسلامی باز کرد و شهدا رفتند تا این عزت و افتخار برای نظام جمهوری اسلامی بماند.

سردار ریحانی در ادامه بیان کرد: تشییع پیکر پاک شهید، سوگواری و گریه بسیار زیبا و ارزنده است اما کمترین کار برای شهید و راه شهید و خانواده های معظم شهداست. آنچه باعث عزت و سربلندی می شود توجه به وصیت و راه شهید است تا بدانیم شهید برای چه رفت و در چه راهی جان خودش را فدا کرد و چه هدفی را دنبال می کرد.

سردار ریحانی گفت: اگر بر سر آرمان و عزت خود بمانیم مطمئن باشیم آینده نظام و انقلاب و این دنیا از آن اسلام و انقلاب و نظام جمهوری اسلامی خواهد بود. این کشور و ملت نشان دادند که بر سر آرمان، اعتقادات و راه شهدا محکم ایستاده اند.

ما باید مردمی انقلابی، آگاه، هوشیار و در صحنه بمانیم

وی دفاع از انقلاب و پایه های انقلاب و تفکر انقلابی را از خواسته های شهیدان عنوان کرد و افزود: امروز دشمنان داخلی و خارجی برای بی هویت کردن پایه های مستحکم این نظام در حال تلاش و هزینه کردن هستند؛ باید به جایگاه ولایت و ولایت فقیه توجه کنیم که اگر این جایگاه نبود از این بلایا و طوفان ها کسی نمی توانست نجات یابد.

سردار ریحانی با تاکید بر لزوم توجه به جایگاه شهید و احترام به خانواده شهدا افزود: ما هر چه به خانواده شهدا احترام بگذاریم یعنی به شهید احترام گذاشتیم. باید نگذاریم این فرهنگ و توجه و احترام به خانواده شهید فراموش شود.

فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر جهاد کبیر گفت: شهدا در جهاد اکبر با سربلندی به پیروزی رسیدند و مایه عزت برای اسلام شدند؛ جهاد اکبر اطاعت نکردن از کافران است.

وی پیروی نکردن از کافران را توصیه شهدا و مقام عظمای ولایت دانست و گفت: دشمن می خواهد چشم ما به آنها باشد.

این فرمانده ارشد سپاه در استان کرمانشاه گفت: اطاعت نکردن از کافران یعنی در همه بسترهای اقتصادی، هنری، فرهنگی و اجتماعی به جهان غرب نگاه نداشته باشیم بلکه به داشته ها و باورهای خود توجه کنیم و بر اساس این باورهاست که امروز کشوری عزیز، سربلند و با عزت در دنیا ایستاده ایم.

سردار ریحانی با اشاره به وجود امنیت پایدار در نظام، به ناامنی در برخی از کشورها اشاره کرد و گفت: اما امروز کشور بر اساس اعتقادات محکم مردم و نظام جمهوری اسلامی از امنیت بالایی برخوردار است و باید این ها را حفظ کنیم.

فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه با تاکید بر تداوم راه شهدا افزود: ما باید مردمی انقلابی، آگاه، هوشیار و در صحنه بمانیم و راه شهدا را ادامه دهیم.

بصیرت و شناخت اهداف دشمنان از توصیه های شهدا است

سردار ریحانی بصیرت و شناخت راه و اهداف دشمنان و دوستان را از توصیه های شهدا دانست و گفت: آینده و پیروزی از آن ما است.

وی با اشاره به ویژگی های بارز شهید حمزه کاظمی گفت: شهید حمزه کاظمی در بین دوستان و رزمندگان چه آن زمان که در تیپ نبی اکرم(ص) در سپاه بود و چه آن زمان که در سوریه بود فردی بسیار برجسته، با اخلاق، متدین و با خضوع و خشوع در مقابل دوستان بود و در مقابل کافران اشد علی الکفار بود.

سردار ریحانی بیان کرد: امروز در فراق شهید حمزه کاظمی به سوگ نشستیم و در اندوه به سر می بریم اما آنها با افتخار و با خوشحالی در این راه قدم برداشتند. باید متوجه باشیم که مسئولیت من و شما در راه شهیدان بسیار زیاد است.

سردار ریحانی شهدا را سرمایه های نظام دانست و گفت: دشمن به دنبال گرفتن این سرمایه ها است و دشمن می خواهد که ما بی تفاوت باشیم اما تاریخ انقلاب و کشور و استان نشان داده تا زمانی که در مسیر اعتقادات هستیم ما ملتی سربلندیم.

فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه رزمندگان مجاهد و مدافع در سوریه را مایه عزت نظام دانست و بر ادامه راه آنان تاکید کرد.