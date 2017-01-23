مرمت ساختمان ۵۰ ساله دانشگاه خوارزمی/ توقف فعالیتهای آموزشی

محمدعلی سبحان اللهی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در دانشگاه خوارزمی تنها ساختمان میراثی دانشگاه واقع در پردیس تهران با مشکل فرسودگی مواجه بود که با کمک نهادهای مختلف درحال بازسازی و مرمت این ساختمان هستیم.

وی افزود: تمام فعالیت های آموزشی این دانشگاه متوقف شده است تا مشکلی برای دانشجویان ایجاد نشود.

رئیس دانشگاه خوارزمی تاکید کرد: مرمت و مقاوم سازی ساختمان میراثی دانشگاه آغاز شده و تا اواخر سال آینده به اتمام می رسد.

سبحان اللهی گفت: درحال حاضر برای مابقی ساختمان های این دانشگاه احساس خطر نمی کنیم اما همواره به دنبال بازسازی و مقاوم سازی ساختمان های دانشگاه هستیم.