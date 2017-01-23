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۴ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳:۱۷

رئیس دانشگاه خبر داد:

مرمت ساختمان ۵۰ ساله دانشگاه خوارزمی/ توقف فعالیتهای آموزشی

مرمت ساختمان ۵۰ ساله دانشگاه خوارزمی/ توقف فعالیتهای آموزشی

رئیس دانشگاه خوارزمی گفت: تنها ساختمان میراثی این دانشگاه واقع در پردیس تهران عمر بیش از ۵۰ سال دارد که درحال مرمت است.

محمدعلی سبحان اللهی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در دانشگاه خوارزمی تنها ساختمان میراثی دانشگاه واقع در پردیس تهران با مشکل فرسودگی مواجه بود که با کمک نهادهای مختلف درحال بازسازی و مرمت این ساختمان هستیم.

وی افزود: تمام فعالیت های آموزشی این دانشگاه متوقف شده است تا مشکلی برای دانشجویان ایجاد نشود.

رئیس دانشگاه خوارزمی تاکید کرد: مرمت و مقاوم سازی ساختمان میراثی دانشگاه آغاز شده و تا اواخر سال آینده به اتمام می رسد.

سبحان اللهی گفت: درحال حاضر برای مابقی ساختمان های این دانشگاه احساس خطر نمی کنیم اما همواره به دنبال بازسازی و مقاوم سازی ساختمان های دانشگاه هستیم.

کد مطلب 3885140

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