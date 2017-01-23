محمدعلی شریکیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۳۵ واحد خانگی تولید قارچ در خراسان شمالی فعالیت می‌کنند، اظهار کرد: در این استان چهار واحد صنعتی تولید قارچ فعالیت می‌کنند و از ابتدای امسال تاکنون ۸۵ تن قارچ خوراکی تولیدشده است.

شریکیان افزود: این میزان تولید قارچ در خراسان شمالی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰ درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به اینکه بیشترین نوع قارچ تولیدی در خراسان شمالی دکمه‌ای و صدفی است، تصریح کرد: سرانه مصرف قارچ در استان ۱.۲ کیلوگرم است که نسبت به میانگین کشوری پایین است.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: برای توسعه تولید قارچ در استان آمادگی داریم تسهیلات با کارمزد ۱۲.۵ درصد و بازپرداخت هفت سال از محل اعتبارات صندوق توسعه و مشاغل خانگی بانک کشاورزی به متقاضیان واحدهای تولیدی قارچ پرداخت کنیم.

شریکیان افزود: تاکنون ۲۵۰ میلیون تومان تسهیلات به متقاضیان واحدهای تولیدی قارچ خراسان شمالی پرداخت‌شده است.

وی اظهار کرد: همچنین دو واحد تولیدی قارچ با ظرفیت ۴۰۰ تن در شهرستان‌های شیروان و اسفراین در حال ساخت است.