به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل ازشهرداری زنجان، امور بین الملل شهرداری زنجان، حبیب یگانه در کارگروه امداد و آتش نشانی و خدمات ایمنی ستاد مدیریت بحران شهرداری زنجان اظهار داشت: ۱۸ نفر از آتش نشان‌های جدیدالورود کاردان آتش نشانی و ۱۴ نفر نیز راننده هستند.

وی تعداد ایستگاه‌های آتش نشانی موجود در شهر را ۶ ایستگاه عنوان کرد و گفت: ۲۷ خودروی سبک و سنگین آتش نشانی از جمله تجهیزات این ایستگاه‌ها هستند.

شهردار زنجان آموزش را یکی از اقدامات اساسی دانست که باید در دستور کار قرار گیرد افزود: برگزاری آموزشهای تخصصی برای آتش‌نشان‌ها و آموزش‌های عمومی برای شهروندان و کارکنان دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌ها در دستور کار قرار دارد.

یگانه با تسلیت حادثه ناگوار مجتمع پلاسکوی تهران با بازماندگان آن ابراز همدردی کرد و اظهار داشت: این حادثه نشان داد باید برای مقابله با حوادث احتمالی اقدامات پیشگیرانه صورت گیرد.

یگانه با بیان اینکه این حوادث موجب بروز خسارات جانی و مالی و روانی به جامعه می‌شود، افزود: باید با پیش بینی و تمهیدات لازم نسبت به پیشگیری از حوادث مشابه اقدام کرد.

شهردار زنجان تاکید کرد: خسارات روانی تحمیل شده بر شهروندان در این حوادث قابل جبران نیست و باید به سلامت روحی و روانی شهروندان توجه ویژه صورت گیرد.

یگانه این حادثه را یکی از حوادث غمبار عنوان کرد و گفت: جانفشانی آتش نشان‌های حاضر در این حادثه قابل تمجید است. آرزوی صبر و شکیبایی برای بازماندگان حادثه داریم.

وی بر ضرورت هماهنگی دستگاه ها و نهادهای مختلف برای مدیریت بحران تاکید کرد و اظهار داشت: مدیریت بحران در شهر نیازمند همکاری و هماهنگی همه نهادهای تاثیرگذار است.