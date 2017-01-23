ورزشگاه آزادی در خطر ریزش نیست

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی مدبر مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی با اشاره به کارهایی که توسط این شرکت از ابتدای سال جاری انجام شده، گفت: صندلی گذاری آزادی از جمله اقدامات مهم بود. این طرح در بازی های مختلف مقدماتی جام جهانی و لیگ مورد اجرا قرار گرفت و خداروشکر تاکنون مشکلی برای صندلی ها ایجاد نشده است.

وی با اشاره به اینکه طی ماه های گذشته، ورزشگاه نقش جهان پس از سالها مورد بهره برداری قرار گرفت، خاطرنشان کرد: کار نصب صندلی و نورافکن ها هم در این ورزشگاه انجام شده است. هنگام افتتاح، فقط ۲ سرویس بهداشتی در ورزشگاه نقش جهان مورد بهره برداری قرار گرفته بود اما پس از افتتاح، بهره برداری از ۲ سرویس بهداشتی دیگر هم انجام شد.

مدبر تاکید کرد: در رابطه با ورزشگاه نقش جهان، فقط نصب چادر سازه ها باقی مانده که برنامه زمان بندی ما در این مورد اوایل سال آینده است. به این دلیل باید مقاوم سازی سازه های بالایی را انجام دهیم. تاکنون ۱۰ هزار متر پارچه انجام شده که در حال دوخت است و ۱۰ هزار متر پارچه دیگر هم به زودی خریداری شده و وارد می شود. در رابطه با بحث نیروی انتظامی هم مواردی بعد از افتتاح اعلام شد، مثل اینکه بعضی از قسمت ها به نرده نیاز دارد یا برخی از مسیرها باید تغییر کند. این کار هم توسط ما یا بهره بردار انجام خواهد شد.

مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی ادامه داد: در رابطه با ورزشگاه یادگار امام با یک نوساناتی مواجه شدیم اما در نهایت این ورزشگاه دی ماه بهره برداری شد، سیستم هیتینگ یادگار امام جزء بهترین ها است، باشگاه تراکتورسازی متقاضی در اختیارگرفتن مسئولیت این ورزشگاه شده که در صورت موافقت وزارت ورزش، مانعی برای آن نیست.

مدبر با بیان اینکه ۴۷۰ میلیارد تومان بودجه شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی در سال ۹۵ است، گفت: تاکنون ۵۳ درصد از کل این بودجه در قالب اوراق تخصیص داده شده که با استفاده از آنها بدهی پیمانکاران را به صفر رسانده ایم، البته در مورد اوراق مشکلی داریم و این است که پروژه ها به روز در حال انجام است اما نمی توانیم اوراق را برای پرداخت مطالبات به روز دریافت کنیم.

وی در ادامه نشست خبری خود در رابطه با ورزشگاه آزادی و اینکه عدم توجه به بحث مقاوم سازی این ورزشگاه ممکن است فاجعه ای مثل پلاسکو را موجب شود، گفت: ۵۰ سال از عمر این سازه می گذرد و قطعاً طی این مدت آزادی، نشست هایی هم داشته است. طی سالهای گذشته مبلغی برای نگهداری از ورزشگاه آزادی هزینه می شد اما در کل برای مقاوم سازی به هزینه جدی نیاز داریم. باید بگویم نشست در ورزشگاه آزادی به صورت عمودی و کنترل شده است، گروه های مختلفی از دانشگاهیان و معماران، جوانب مختلف این موضوع را بررسی کرده و گزارشات لحظه به لحظه داریم.

مدبر در این رابطه تاکید کرد: در رابطه با ورزشگاه آزادی هیچ گونه خطری بابت ریزش نداریم اما این ورزشگاه نیاز به مقاوم سازی جدی دارد. اگر سقف ها سرپوشیده نباشد، مشکل آب رفت در ورزشگاه وجود دارد که باید جلوی آن را بگیریم، اما این موضوع دلیلی بر عدم مقاومت نیست، ضمن اینکه شکستگی در سازه هم خطرناک است. ما سال ۹۳ موتورخانه ورزشگاه آزادی را به فاصله ۳۰۰ متر خارج از استادیوم منتقل کردیم تا حادثه ای ایجاد نشود.

وی تاکید کرد:جلساتی را با وزارت راه و شهرسازی داشته ایم و پیشنهاداتی شد برای اینکه ۸۰ میلیارد تومان بابت مقاوم سازی آزادی در اختیارمان قرار دهند. این کار را به صورت بخش به بخش انجام می دهیم. اخیراً هم وزیر ورزش بازدیدی از مجموعه داشت و تاکید کرد که بخشی از مقاوم سازی را در سطح انجام دهیم، در کل خطری نیست، مگر اینکه رانش زمین یعنی زلزله داشته باشیم.

مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی همچنین خاطرنشان کرد: تمام پرسنل آزادی در بخش های حفاظت و حراست، این آموزش را دیده اند که در مواقع اضطرار چگونه عمل کنند. به هر حال اقدامات اولیه در مواقع بحران بسیار مهم است، ضمن اینکه آزادی از نظر اطفاء حریق مشکلی ندارد.

به گزارش مهر در ادامه نشست خبری مدبر در مورد اینکه آیا در مورد دیزین صحت دارد که دکل آن شکسته؟ گفت: بله، سرپایه دکل شماره ۲۳ شکسته بود، جایی که قرقره پاره شده بود. بیش از ۵۰ سال از ساخت دیزین می گذرد، هرچند در سالهای مختلف این پیست به روز شده و ما ۱۷ خط داریم. پایه های بعضی از دکل ها را تعویض کرده ایم اما برای نوسازی، رقم زیادی لازم است که در حال برآورد هستیم. امسال دو دکل با خطر رانش مواجه بوده است، به همین دلیل زیر آن را به عمق ۱۶ متر برداشتیم و شمع کاری کردیم. بستری که دکل باید روی آن قرار بگیرد، سفت کردیم، مشکل دیوار چینی هم حل شد، بنابراین دو دکل را از نو ساختیم و نصب کردیم.

وی ادامه داد: در روز حادثه قرقره ها شکسته شد و باعث شد کابل رها شود. برق هم قطع شد و به همین دلیل کابین ها معلق ماندند.

مدبر در پاسخ به این سوال که اعلام شده بود پیست دیزین استاندارد نیست اما با این حال مورد بهره برداری قرار گرفت، خاطرنشان کرد: به غیر از توچال، همه پیست ها شرایط مشابه دارند. با سازمان استاندارد جلسه داشتیم و قرار شد حداقل هایی که با رعایت آنها حادثه ای رخ نمی دهد، رعایت شود. ما هیچ چیزی را فدای ایمنی نمی کنیم اما می دانیم ایجاد مطلوب، هزینه زیادی دارد که بعید می دانم تقبل کنیم.

مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی تاکید کرد: اسکی از لحاظ حادثه در رده دوم ورزشهای دنیا قرار دارد و نباید حوادث را در این رشته به استاندارد نبودن پیست ها ارتباط داد اما باید مشکل بالابرها حل شود. در مورد شمشک هم همین بحث مطرح است، اما مسئولین این پیست، بحث مالکیت زمین را هم مطرح کرده اند به همین دلیل تصمیم گرفتیم امسال این پیست را به مالکین بدهیم. آنها مدعی بهره برداری مناسب و راحت از این پیست هستند. ما نمی توانیم بگوییم به راحتی در طول یک سال این پیست ها را به روز می کنیم. اگر احساس کنیم خطری وجود دارد، تعطیلی پیست مانعی ندارد، البته آخرین توافق ما این بود تجهیزات و بالابرها با حداقل استانداردها راه بیفتد.

وی در بخشی از صحبت های خود تصریح کرد برای شرکت توسعه هیچ بودجه ای جهت نگهداری اماکن ورزشی تعریف نشده است. البته ما به غیر از پروژه هایی مثل آزادی و شیرودی که در اختیار خودمان است، سایر پروژه ها را بعد از ساخت به ادارات کل ورزش استان ها تحویل می دهیم، اما این ادارات هم برای نگهداری اماکن بودجه مستقلی ندارند. در کل اینکه شرکت توسعه وارث پروژه های زیادی است و فشارهای زیادی را هم از طرف مردم و نهادهای مختلف برای اتمام و بهره برداری آنها متحمل می شود.

وی در مورد پیست دوچرخه سواری ساری و در پاسخ به این پرسش که این پیست ۱۷ سال پیش کلنگ خورد، زمان افتتاح و تکمیل آن چه زمانی است؟ گفت: در کل ۹ میلیارد تومان بودجه برای پیست های دوچرخه سواری نیاز است که در بین آنها اولویت شرکت توسعه همین پیست ساری می باشد اما مشکل اینجاست که تاکنون هیچ عددی برای پیست های دوچرخه سواری به ما داده نشده است.

مدبر در بخش پایانی صحبت های خود اعلام کرد: از امروز تا ۲۲ بهمن برای عضویت در باشگاه انقلاب ۲۲ درصد تخفیف جهت رفاه حال علاقه مندان لحاظ خواهد شد.