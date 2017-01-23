شعف بارش یزد را فرا گرفت/ آبگرفتگی معابر قصه تکراری روزهای بارانی

به گزارش خبرنگار مهر، برف و باران تقریبا همه نقاط استان یزد را فرا گرفت و حتی شهر یزد که معمولا سهم کمی از بارشها دارد، دیشب و امروز از باران رحمت الهی بهرهمند شد.
ارتفاعات یزد نیز امروز رخت سپیدی از برف به تن کردند و مردم بسیاری از مناطق تصاویر خود از شعف بارش برف در مناطقی نظیر سخوید، منشاد، زردین، سانیچ و ... را در شبکههای اجتماعی به نمایش گذاشتند.
گرچه هوای یزد از ظهر امروز به تدریج در حال آفتابی شدن است اما نمنم باران هنوز در مناطقی از شهر ادامه دارد.
بر اساس گزارشهای هواشناسی، یزدیها امروز و فردا همچنان شاهد بارش برف و باران و کاهش دمای هوا هستند و تقریبا همه مناطق استان از رحمت الهی بهرهمند خواهند شد.
اما پس آنچه پس از بارشها، زیباییهای باران را در خیابانهای یزد به کام مردم تلخ میکند، حکایت تکراری آبگرفتگی معابر و خیایانها است.
عبور و مرور حتی در کوچه پسکوچهها برای مردم دشوار است
در سطح شهر یزد و حتی کوچه پسکوچهها آبگرفتگی بسیار است و این امر در برخی مناطق عبور و مرور را برای مردم دشوار کرده است.
در برخی خیابانها پلهای زیرگذر تا نیمه در آب غرق شدهاند و به هیچ وجه امکان عبور از آنها وجود ندارد.
شبکههای اجتماعی امروز مملو از تصاویری است که مردم از پلهای مختلف سطح شهر گرفتهاند و همه آنها بلا استثنا دچار آبگرفتگی شدهاند.
در برخی پلها تنها دهانه پل بیرون مانده و آب حاصل باران از هر سو به سمت شیب پلها سرازیر شده و در نهایت گودالی مملو از آب را بر جای گذاشته است.
آبگرفتگی نقص فنی خودروها و ترافیک سنگین در برخی مناطق یزد را به همراه دارد
این آبگرفتگیها نقص فنی برخی خودروها را نیز در پی داشته و در زیرگذرهای میدان همافر، پل راهآهن و ... سبب خاموش شدن خودروها و به راه افتادن ترافیک سنگین در سطح شهر شده است.
خاک حاصل از گرد و غبارهای چند روز اخیر در یزد نیز با بارش باران حجمی از گل و لای در سطح کوچهها و خیابانها ایجاد کرده و رفت و آمد مردم را دشوار کرده است به نحوی که امروز بسیاری از دانشآموزان با لباسهای گلآلود در کلاسهای درس حاضر شدهاند.
در پلهای زیرگذر یزد اغلب تدبیری برای تخلیه آب اندیشیده نشده یا اگر هم راه آبی در نظر گرفته شده، به دلیل جمع شدن زباله در اثر وزش باد، مسدود شده و اقدامی از سوی شهرداری برای پاکسازی آنها صورت نگرفته است.
لزوم اقدام جدی از سوی شهرداری یزد
در هر حال بارشهای طی یکی دو روز آینده در سطح شهر یزد و دیگر مناطق استان ادامه دارد و به نظر میرسد شهرداری باید تدبیری جدی برای رفع آبگرفتگی در معابر داشته باشد.
کارشناس هواشناسی استان یزد وضعیت هوای امروز یزد را نیمه ابری، گاهی همراه با افزایش ابر، بارش پراکنده باران و برف، وزش نسبتا شدید باد، کاهش قابل ملاحظه دما و احتمال سرما و یخبندان در ساعات اولیه صبح و نیمههای شب اعلام کرد.
محمدرضا شیرغلامی بیان کرد: فردا نیز هوای در اغلب مناطق استان یزد کمی تا قسمتی ابری همراه با کاهش دما، افزایش ابر در طول روز خواهد بود و احتمال بارش پراکنده برف در برخی مناطق استان وجود دارد.
نظر شما