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۴ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳:۰۷

منصوریان در تمرین نصف و نیمه استقلال!

منصوریان در تمرین نصف و نیمه استقلال!

با وجود تعطیلی تمرین استقلال برای عموم بازیکنان این تیم، علیرضا منصوریان همراه با تعدادی از بازیکنان در محل تمرین حضور می یابند.

به گزارش خبرنگار مهر، تاخیر در پرواز شب گذشته آبی پوشان از آبادان به تهران باعث شد تا سرمربی این تیم تصمیم بگیرد تمرین امروز را برای بازیکنان سفر کرده به آبادان تعطیل کرده و تنها اندک بازیکنانی که در این سفر در کاروان این تیم حضور نداشتند تمرین کنند.

تمرین این عده از بازیکنان امروز و از ساعت ۱۵ در کمپ زنده یاد حجازی برگزار می شود و علیرضا منصوریان نیز شخصا برای زیر نظر گرفتن این تمرین در کمپ حضور خواهد یافت. 

آبی پوشان روز گذشته موفق شدند در ورزشگاه تختی آبادان با سه گل بر تیم صنعت نفت غلبه کنند.

کد مطلب 3885156

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