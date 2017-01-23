منصوریان در تمرین نصف و نیمه استقلال!

به گزارش خبرنگار مهر، تاخیر در پرواز شب گذشته آبی پوشان از آبادان به تهران باعث شد تا سرمربی این تیم تصمیم بگیرد تمرین امروز را برای بازیکنان سفر کرده به آبادان تعطیل کرده و تنها اندک بازیکنانی که در این سفر در کاروان این تیم حضور نداشتند تمرین کنند.

تمرین این عده از بازیکنان امروز و از ساعت ۱۵ در کمپ زنده یاد حجازی برگزار می شود و علیرضا منصوریان نیز شخصا برای زیر نظر گرفتن این تمرین در کمپ حضور خواهد یافت.

آبی پوشان روز گذشته موفق شدند در ورزشگاه تختی آبادان با سه گل بر تیم صنعت نفت غلبه کنند.