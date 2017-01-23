آغاز فروش اینترنتی بلیط جشنواره فیلم فجر در استان ها از هفتم بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر، ماشاءالله امان الهی بهاروند گفت: به دلیل مشکلات بوجود آمده در سامانه ی فروش اینترنتی بلیط های جشنواره ی فیلم فجر، آغاز فروش اینترنتی بلیط ها در استان ها از پنجشنبه هفتم بهمن ماه آغاز خواهد شد.

وی ادامه داد: بنا بر اعلام دبیرخانه ی جشنواره فیلم فجر در تهران، اختلالات به وجود آمده در سایت فروش اینترنتی بلیط های جشنواره ی فیلم فجر که به دلیل ازدحام و استقبال فوق العاده علاقمندان به وجود آمده بود، برطرف شده و بلیط فروشی بخش استانی که قرار بود از امروز دوشنبه آغاز شود با تاخیر و از پنجشنبه هفتم بهمن ماه امکان پذیر خواهد بود.

معاون فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان افزود : فروش بلیط های جشنواره از ساعت ٨ صبح پنجشنبه هفتم بهمن ماه آغاز و راس ساعت ١٢ روز یکشنبه دهم بهمن ماه خاتمه می یابد و از همین رو لازم است علاقمندان در اسرع وقت نسبت به خرید بلیط های جشنواره اقدام کنند.

بهاروند تصریح کرد: خرید اینترنتی بلیط های سی و پنجمین جشنواره ی فیلم فجر از طریق سایت cinogram صورت می پذیرد و علاقمندان باید طی زمان اعلام شده به سایت مذکور مراجعه کنند.