جزئیات خرید خدمت سربازان غایب در ۹۶/ قیمت حاملهای انرژی ثابت ماند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۳۹۶ پیش از ظهر امروز در نشست خبری با رسانه ها با اشاره به مهمترین مصوبات این کمیسیون اظهار داشت: در بخش درآمدی بودجه ۱۳۹۶، هزینه ارائه معافیت های سربازی برای مشمولان غایب تعیین شد.

وی در توضیح جزییات این مصوبه افزود: بر این اساس مشمولانی که ۸ سال غیبت دارند، به این ترتیب می توانند با پرداخت جریمه از خدمت سربازی معاف شوند؛

زیر دیپلم ۱۰ میلیون تومان، دیپلم ۱۵ میلیون تومان، کاردانی ۲۰ میلیون تومان، کارشناسی ۲۵ میلیون تومان، کارشناسی ارشد ۳۰ میلیون تومان، دکتری پزشکی ۳۵ میلیون تومان، دکتری غیرپزشکی ۴۰ میلیون تومان و پزشکان متخصص ۵۰ میلیون تومان.

مفتح همچنین خاطرنشان کرد: برای مشمولانی که بیش از هشت سال غیبت دارند، به ازای هر سال غیبت ۱۰ درصد به این مبالغ افزوده می شود؛ همچنین برای مشمولان متاهل ۵ درصد تخفیف و برای مشمولان دارای فرزند نیز به ازای هر فرزند ۵ درصد تخفیف در نظر گرفته می شود.

قیمت حامل های انرژی و آب در سال ۹۶ افزایش نمی یابد

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶ همچنین با اشاره به بررسی بخش درآمدی هدفمندی یارانه ها در بودجه سال آینده گفت: با تصویب کمیسیون مقرر شد درآمد حاصل از هدفمندی یارانه در سال ۹۶ مانند سال جاری، ۴۸ هزار میلیارد تومان باشد؛ یعنی قیمت حامل های انرژی و آب مشمول قانون هدفمندی یارانه ها افزایش نمی یابد.

مفتح خاطرنشان کرد: با مصوبه کمیسیون، اعتبار قانون مالیات بر ارزش افزوده که تا پایان امسال است، برای یک سال دیگر و تا پایان ۹۶ تمدید می شود؛ همچنین این مالیات در فرآیند تولید کالا و خدمات تنها یک بار و از قیمت تمام شده کالا دریافت می شود و بر این اساس تولیدکنندگان فرآیند تولید موظفند این مالیات را بین خودشان تسویه کنند.

اختصاص ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهای نفتی به بودجه عمومی کشور

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۳۹۶ در ادامه با اشاره به جزئیات درآمدهای نفتی در بودجه سال آینده اظهار داشت: در سال‌های گذشته با پیش بینی صادرات روزانه نفت و ضرب کردن آن در ۳۶۵ روز سال و با پیش بینی قیمت هر بشکه نفت و نیز هر دلار، سطح درآمدهای نفتی تعیین می شد که این روش بودجه را تحت تاثیر نوسانات بازار جهانی نفت قرار می داد.

مفتح گفت: برای حذف این تاثیرگذاری ها و نیز مقاوم سازی بودجه، امسال با تصویب کمیسیون تلفیق مصوب شد ۳۰ درصد از کل درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی، ۱۴.۵ درصد به وزارت نفت و شرکت های تابعه برای هزینه های استخراج و تولید و ۳ درصد به مناطق نفت خیز و کمتر توسعه یافته و محروم اختصاص یابد؛ باقیمانده درآمدهای نفتی نیز به میزان حدود ۱۰۱ هزار میلیارد تومان در بودجه کل کشور تزریق می شود و مازاد بر آن نیز به حساب ذخیره ارزی واریز خواهد شد.

وی افزود: بنابراین قیمت نفت در سال آینده هر چقدر باشد تنها یکصد هزار میلیارد تومان از آن به بودجه عمومی کل کشور اعم از جاری و عمرانی اختصاص می یابد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶ همچنین از اجازه این کمیسیون به دولت برای اختصاص ۱۵ هزار میلیارد ریال از درآمدهای ناشی از افزایش ۵ درصدی قیمت هر لیتر از فرآورده های نفتی به توسعه زیرساخت های حوزه نفت خبر داد و گفت: شرکت نفت موظف شد معادل ریالی ۴ میلیون تن قیر رایگان را تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و راه های روستایی و مصارف دیگری که اعلام خواهد شد، اختصاص دهد.

مفتح ادامه داد: با توصیب کمیسیون تلفیق همچنین به دولت اجازه داده شد که تا سقف ۵۰ میلیارد دلار از محل فاینانس برای پروژه های عمرانی تامین مالی کند.

جزئیات اوراق مشارکت در سال ۹۶

وی در ادامه اظهار داشت: با مصوبه کمیسیون تلفیق به عموم دستگاه های دولتی اجازه داده شد که در سال آینده تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی یا صکوک اسلامی را با رعایت قانون بازار سرمایه منتشر کنند؛ همچنین شهرداری ها و سازمان های وابسته به آنها نیز مجاز شدند که تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت با تضمین بازپرداخت اصل و سود آن منتشر کنند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۳۹۶ همچنین افزود: به دولت اجازه داده شد بدهی های خود را در سال آینده تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال با دستگاهها تسویه کند؛ همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز موظف شد وجوه دریافتی شرکت دخانیات بابت هولوگرام سیگار را از تاریخ ۲۸ تیر ماه ۹۱ تا ۲۸ اسفند ماه ۹۲ دریافت و به حساب خزانه واریز کند.

تعیین مالیات هر پاکت سیگار از ۱۰ تا ۴۰ درصد

مفتح در ادامه با اشاره به جزئیات مالیات تعیین شده برای انواع سیگار و محصولات دخانی گفت: با تصویب کمیسیون تلفیق، تولید و واردات انواع سیگار و محصولات دخانی علاوه بر مالیات های موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر عملکرد، به این ترتیب مشمول دریافت عوارض به قیمت درب کارخانه خواهد بود؛

"هر پاکت سیگار داخلی ۱۰ درصد،

هر پاکت سیگار تولید مشترک ۲۰ درصد،

هر پاکت سیگار تولید داخل با برند بین المللی ۲۵ درصد

هر پاکت سیگار وارداتی ۴۰ درصد."

وی تصریح کرد: مالیات انواع توتون نیز ۱۰ درصد قیمت درب کارخانه برای محصولات داخلی و ۴۰ درصد قیمت درب کارخانه برای محصولات وارداتی تعیین شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۳۹۶ همچنین خاطرنشان کرد: دانشگاه ها و موسسات علمی و پارک های علم و فناوری می توانند تا سقف درآمد اختصاصی خود از بانک ها تسهیلات دریافت کنند.

اختصاص یک درصد از «یک دوازدهم» هزینه شرکت های دولتی برای معلمان حق التدریس

مفتح اظهار داشت: در سال آینده برای پرداخت مطالبات فرهنگیان به ویژه بازنشستگان و نیز معلمان حق التدریس، دولت موظف شد هر ماه یک درصد از «یک دوازدهم» هزینه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت را برداشت کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تلاش می کنیم که هفته آینده و پس از بازگشایی مجلس، پیشنهادات نمایندگان را دریافت کنیم تا پس از تعطیلات دهه فجر، بررسی لایحه بودجه ۹۶ در صحن مجلس آغاز شود.