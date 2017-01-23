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۴ بهمن ۱۳۹۵، ۱۶:۱۹

طی حکمی از سوی عراقچی؛

مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار منصوب شد

مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار منصوب شد

مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، در پی استعفای عیسی حسین پناه، سید احمد عراقچی معاون اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار در حکمی، محسن خدابخش را به مدیریت نظارت بر بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار منصوب کرد.

خدابخش از مدیران باسابقه بازار، دارای مدرک فوق لیسانس مدیریت مالی و دانشجوی دکتری حقوق مالی است که ۷ سال تجربه مدیریت تسویه وجوه معاملات اوراق بهادار و بورس کالای شرکت سپرده گذاری را در کارنامه خود دارد و از اواخر سال ۹۴ هم به عنوان معاون عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی منصوب شده بود.

وی همچنین عضو هیات مدیره شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه بوده و سابقه فعالیت در شرکت های کارگزاری را داشته است.

حرکت در مسیر قانون، تلاش برای بروز رسانی قوانین و مقررات بازار سرمایه به منظور پاسخگویی به نیازهای بازار در راستای افزایش کارایی بازار سرمایه کشور، تعامل سازنده با بورس ها و نهادهای خود انتظام بازار سرمایه به منظور ارتقا عملکرد بازار سرمایه، حمایت از برنامه های توسعه ای بورس ها، تدوین استراتژی میان مدت و بلند مدت ارتقا عملکرد بورس ها به منظور جلب رضایت سرمایه گذاران و افزایش حضور آنها از جمله برنامه های این مدیر ارشد بازار سرمایه است.

کد مطلب 3885161

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