کتاب مدیریت منابع انسانی در سازمان های ورزشی منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب مدیریت منابع انسانی در سازمان های ورزشی اثر مسعود نادریان جهرمی، رئیس دانشگاه جهرم از جمله کتب درسی این رشته درسی در دانشگاه جهرم و برخی مراکز آموزش عالی کشور و منبعی برای رجوع محققان علوم ورزشی و همچنین مورد استفاده استادان و دبیران تربیت بدنی مدارس و مراکز علمی است.

این اثر در چهار بخش و ۱۶ مبحث به نگارش در آمده است. بخش اول باعنوان خدمات و منابع انسانی در ورزش که شامل مباحثی مانند خدمات و منابع انسانی در سازمان های ورزشی، داوطلبان و فرهنگ داوطلب گرایی در سازمان های ورزشی، متخصصان و تخصص گرایی و مبحث مشتریان و ورزشکاران به عنوان منابع انسانی می شود.

بخش دوم با عنوان تفاوت های فردی در منابع انسانی شامل مباحثی همچون توانایی ه، شخصیت، ارزش ها و انگیزش است و بخش سوم عنوان مهارت های علمی در مدیریت منابع انسانی را با خود به همراه دارد.

در این بخش طراحی شغلی، ملاحظات کارگزینی و وضعیت دوران خدمتی، بهداشت وایمنی در محیط های ورزشی، ارزشیابی عملکرد، سیستم های پاداش، مدیریت جبران خدمت و عدالت سازی مطرح است و سرانجام بخش چهارم کتاب با عنوان پیامدهای نگرشی، مباحثی مثل رضایت شغلی منابع انسانی وتعهد سازمانی را با خود دارد.

استنادات نادریان جهرمی و نقل قول ها از زبان و قلم نویسندگان مطرح و نام آشنای غربی واروپایی گذشته از آنکه او را امانت دار خوبی در تألیف معرفی کرده اثر وی را از جهات علمی و فنی اثری محنصر به فرد در زمینه امر مهم تربیت بدنی نشان داده است.

در واقع هر بخش و هر مبحث از این کتاب برابر اصول وقانون و مقررات پژوهشی و به شیوه ای کاملاً علمی و تخصصی و برابر نکات پژوهشی تهیه و تألیف شده است.