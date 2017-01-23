مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد قروه افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز دوشنبه مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان قروه با پنج ایده ارسال شده، سه ایده در مرحله رشد و یک هسته مستقر شده افتتاح شد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه در این مراسم با بیان اینکه مرکز رشد واحدهای فناوری قابلیت پذیرش ایده از داخل و خارج دانشگاه را دارد، اظهار داشت: ایده های دارای توجیه در شورای مرکزی مرکز رشد استان داوری شده که در صورت تأیید در مرحله پیش رشد برای ساخت نمونه اولیه تا مبلغ ده میلیون تومان و در مرحله رشد در صورت ساخت نمونه اولیه تا مبلغ ۳۰ میلیون تومان کمک می شود.

به گفته بهمن عسکری ایده های مدنظر در صورت سودآوری از مرحله رشد به هسته می رسند که در واقع این مرحله ایده های با قابلیت توانایی تجاری سازی هستند که می توانند با دانشگاه قرارداد بسته و شروع به کار کرده و یا به صورت مستقل وارد مرحله اجرا شوند.

وی افتتاح این مرکز رشد را در راستای سال اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل و نوعی کمک به ایده های دانشجویان و اساتید و نخبگان جامعه دانست و از ارسال پنج ایده برای تأیید، سه ایده در مرحله رشد و یک هسته مستقر شده تولید قارچ دکمه ای با توانایی درآمدزایی توسط واحد افتتاح شده خبر داد.

عسکری با اشاره به ایده ها و هسته های در دست استقرار، بیان کرد: هسته های در دست استقرار شامل دستگاه کششی قدرتی هیدروتراپی (آب درمانی)، دستگاه تیراندازی دقیق زن و تردمیل مکانیکی فلایول هستند که نیازمند حمایت برای تکمیل و رسیدن به اجرای کامل می باشند.

وی ایده های در دست پذیرش را شامل طراحی آبیاری هوشمند، طراحی دستگاه توانبخشی حرکتی معلولان، طراحی تولید نرم افزار، اپلیکیشن و شبیه سازهای چند رسانه ای فنی و مهندسی و دستگاه هوشمند تست های روانشناسی دانست.