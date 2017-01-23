دورخیز هفت مدعی برای پنج سهمیه پلی آف/ برنامه کامل هفته بیستم

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته نهم دور برگشت مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه های مردان ایران جام «شهدای منا» روز چهارشنبه ۶ بهمن ماه با ۶ دیدار در شهرهای تهران (دو مسابقه)، گنبد، اردکان، ارومیه و آمل پیگیری می شود.

سه تیم بانک سرمایه، پیکان تهران و شهرداری ارومیه صعودشان به مرحله پلی آف قطعی شده و دو تیم شهرداری اراک و هاوش گنبد که در رتبه های یازدهم و دوازدهم جدول هستند، دیگر امیدی به صعود ندارند.

بنابر این تلاش عمده هفت تیم سایپا، شهرداری تبریز، سازمان عمران شهرداری ساری، کاله مازندران، پارسه تهران، خاتم اردکان و صالحین ورامین در سه هفته باقی مانده دور مقدماتی این رقابت ها نیز برای کسب پنج سهیمه پلی آف خواهد بود.

در نخستین مسابقه هفته بیستم لیگ برتر، تیم بانک سرمایه صدرنشین ۴۷ امتیازی میزبان سازمان عمران شهرداری ساری در خانه والیبال تهران است. دیدار رفت دو تیم سه بر دو به سود بانک سرمایه به پایان رسید.

نماینده ساری با ۹ برد و ۲۶ امتیاز در رتبه ششم جدول است و در سه هفته آینده سه مسابقه مهم با تیم های اول تا سوم جدول دارد و برای اینکه به مرحله پلی آف صعود کند، حتما باید فاتح یکی از این دیدارها باشد.

در دومین دیدار خانه والیبال تهران در هفته نهم دور برگشت، تیم پارسه تهران میزبان نارنجی پوشان سایپا خواهد بود. سایپا با ۱۰ برد و ۳۰ امتیاز در رتبه چهارم جدول قرار دارد و پارسه با هفت برد و ۲۴ امتیاز در جایگاه هشتم جدول است. هر دو تیم یک بازی کمتر دارند و سایپا در این دیدار به دنبال قطعی کردن صعودش به مرحله پلی آف است.

مسابقه رفت دو تیم سه بر یک به سود پارسه به پایان رسید و نارنجی پوشان که در دور برگشت روند رو به رشدی را طی می کنند، در شهرآورد تهران به دنبال کسب جبران نتیجه دور رفت هستند.

تیم های هاوش گنبد و پیکان تهران در سومین مسابقه این هفته در سالن گنبد به مصاف یکدیگر می روند. هاوش با ۴ برد و ۱۲ امتیاز در انتهای جدول است و امیدی هم به صعود ندارد و از سوی دیگر پیکان با ۱۶ برد و ۴۶ امتیاز در رتبه دوم است. پیکانی ها در دور رفت سه بر صفر هاوش را شکست دادند و در این مسابقه نیز به دنبال کسب هفدهمین برد خود هستند.

تیم خاتم اردکان که با هفت برد و ۲۳ امتیاز در رتبه نهم جدول است، این هفته در سالن آیت الله خاتمی اردکان میزبان شهرداری تبریز خواهد بود. تبریزی ها با ۹ برد و ۲۹ امتیاز در رتبه پنجم جدول است و این هفته در اردکان برای کسب دهمین برد خود کار مشکلی خواهد داشت.

دیدار رفت دو تیم نیز سه بر یک به سود خاتم شده بود و نماینده اردکان در این مسابقه خانگی به دنبال کسب هشتمین برد خود در دور مقدماتی لیگ برتر والیبال است.

تیم صالحین ورامین که نسبت به دیگر تیم های لیگ برتری دو بازی انجام نشده دارد، در هفته بیستم میهمان شهرداری ارومیه خواهد بود. صالحین در حال حاضر با هفت برد و ۲۱ امتیاز در جایگاه دهم جدول است و برای صعود به مرحله پلی آف باید تعداد بردهای خود را افزایش دهد که این تیم در پنج بازی باقی مانده فرصت مناسبی برای رسیدن به این هدف دارد.

البته این تیم این هفته در سالن غدیر ارومیه برای کسب برد کار مشکلی خواهد داشت، زیرا ارومیه صعودش قطعی شده و بازیکنانش بدون استرس در بازی خانگی به مصاف این تیم می روند. دیدار رفت دو تیم نیز سه بر صفر به سود صالحین به پایان رسید و ارومیه به دنبال جبران این نتیجه است.

در یکصد و بیستمین دیدار لیگ برتر والیبال امسال تیم کاله مازندران در سالن پیامبر اعظم (ص) از شهرداری اراک پذیرایی خواهد کرد. کاله که با هشت برد و ۲۵ امتیاز در رتبه هشتم است، در این مسابقه فرصت مناسبی دارد که با کسب برد در دیدار خانگی یک گام به پلی آف نزدیک شود.

شهرداری اراک با پنج برد و ۱۵ امتیاز در جایگاه یازدهم است و امیدی به صعود هم ندارد، دیدار رفت دو تیم نیز سه بر صفر به سود کاله به پایان رسید.

برنامه کامل هفته بیستم لیگ برتر والیبال به شرح زیر است:

بانک سرمایه – سازمان عمران شهرداری ساری (تهران، خانه والیبال، ساعت ۱۵)

پارسه تهران – سایپا تهران (تهران، خانه والیبال، ساعت ۱۷)

هاوش گنبد – پیکان تهران (گنبد، سالن المپیک، ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه)

خاتم اردکان – شهرداری تبریز (اردکان، سالن آیت الله خاتمی، ساعت ۱۶ و ۳۰)

شهرداری ارومیه – صالحین ورامین (ارومیه، سالن غدیر، ساعت ۱۶ و ۳۰)

کاله مازندران – شهرداری اراک (آمل، کاله مازندران، ساعت ۱۶)