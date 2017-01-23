ناامن سازی داخلی ایران از پروژه های اصلی غربی ها است

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن نقوی حسینی پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در بیرجند با اشاره به برجام بیان کرد: قضاوت ما پیرامون برجام این است که نقد داده ایم و نسیه نیز گرفته ایم.

وی با بیان اینکه هر توافق دارای سه مرحله مهم است، گفت: مرحله اجرای توافق از دیگر مراحل مهم تر بوده و ما نیز در مرحله اجرای برجام هستیم.

نقوی حسینی با اشاره به بدعهدی آمریکا در برجام بیان کرد: از ابتدای برجام تا کنون آمریکا ۱۶ بار علیه مردم تحریم، بدعهدی و اختلال ایجاد کرده است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه طرف توافق ما در برجام دشمن ما است، گفت: دشمن به دنبال نابودی جمهوری اسلامی بوده و برای این هدف از هیچ تلاشی دریغ نمی کند.

وی ادامه داد: باید برای مقابله با نقض برجام و عهدشکنی ها در داخل برجام به دنبال راه حل بگردیم.

نقوی حسینی با اشاره به پروژه نفوذ بیان کرد: این پروژه جدی و همه جانبه است و نباید از آن غافل شویم.

پروژه نفوذ در دانشگاه ها فعالیت جدی دارد

وی با بیان اینکه اگر کسی تلاش می کند که پروژه نفوذ را کمرنگ کند، خود نیز بازیگر این پروژه است، گفت: انقلاب اسلامی نظم استکبار را برهم زده و استکبار نیز در مقابل ما سکوت نمی کند.

نقوی حسینی اظهار کرد: پروژه نفوذ از ابتدای انقلاب اسلامی مطرح بوده و در شرایط کنونی نیز ابعاد آن گسترده تر شده است.

وی ادامه داد: دشمن در طول سالیان گذشته نتوانسته است با استفاده از روش های مختلف مانند هشت سال جنگ تحمیلی، گروهک های مختلف، تهدید و تحریم علیه ایران به اهداف خود برسد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس افزود: پروژه نفوذ نیز یکی از تاکتیک ها دشمن برای نابودی نظام جمهوری اسلامی ایران است.

وی اظهار کرد: امروز پروژه نفوذ در فرهنگ، رسانه، دانشگاه و تمام شبکه های اجتماعی به طور جدی فعالیت می کند.

امنیت ایران برای غربی ها غیر قابل تحمل است

نقوی حسینی بیان کرد: هدف اصلی دشمن در پروژه نفوذ این است که تابلوی نظام جمهوری اسلامی خالی از محتوا و جمهوریت کند.

وی با اشاره به جنگ های عربستان در یمن و سوریه اظهار کرد: هدف دشمن نیز در راه اندازی این جنگ ها، نابود کردن ایران است.

نقوی حسینی با اشاره به امنیت حاکم بر ایران بیان کرد: یکی از پروژه های اصلی دشمن علیه ملت ایران، ناامن سازی داخلی است.

وی با بیان اینکه امنیت ایران برای غربی ها غیر قابل تحمل است، گفت: داعش نیز برای ناامن سازی ایران ایجاد شده است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس ادامه داد: خوشبختانه علیرغم ابزارهای دشمن، ایران امن ترین کشور در خاورمیانه است.

نقوی حسینی با بیان اینکه ایران در سوریه برای امنیت خود علیه عربستان می جنگد، افزود: موصل و دمشق خاکریزهای اول ایران است.

وی بیان کرد: به ملت بزرگ ایران اطمینان می دهیم که اشراف امنیتی و اطلاعاتی ما به گونه ای است که تهدید ها را از فاصله ۱۰۰ کیلومتری مرزها تشخیص می دهیم.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به حادثه پلاسکو بیان کرد: این حادثه و شهادت آتش نشانان قلب ملت ایران را جریحه دار کرد.