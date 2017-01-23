  1. استانها
  2. قزوین
۴ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳:۰۳

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین:

اطلاع رسانی از آسیب فضای مجازی به خانواده ها را جدی بگیریم

اطلاع رسانی از آسیب فضای مجازی به خانواده ها را جدی بگیریم

قزوین- مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین گفت: برای کاهش آسیب فضای مجازی اطلاع رسانی درست به خانواده ها، تولید محتوا و استفاده از روشهای تاثیرگذار برای پاسخگویی به نیاز مخاطب جدی گرفته شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی نعمت اللهی در کارگروه تولید محتوای رسانه ای با رویکرد دینی که روز دوشنبه در سالن جلسات تبلیغات اسلامی قزوین برگزار شد اظهارداشت: در حوزه رسانه ای بویژه فضای مجازی باید واقعیت ها را بشناسیم و آن را بپذیریم تا بتوانیم برنامه ریزی مناسبی برای کاهش تهدید در این بخش داشته باشیم.

وی افزود: در عصر ارتباطات که هر روز یک روش و ابزار جدیدی با سرعت برای انتقال اطلاعات اختراع می شود و بکار می رود ما نباید فرصت را از دست بدهیم زیرا تجربه گذشته نشان می دهد هرجا که زمان از دست رفته آسیب بیشتری دیده ایم.

نعمت اللهی بیان کرد: یک زمان درگیر ویدئو شدیم، زمانی با ماهواره مشغول هستیم و امروز شبکه های اجتماعی و مجازی دست ما را بسته و اگر بسرعت اندیشه نکنیم متضرر می شویم.

درک درست از آسیبهای فضای مجازی ضروری است

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین اضافه کرد: باید در این وضعیت آگاه کردن مردم را در دستور کار قرار دهیم و بدانیم اگر سواد رسانه ای مردم بالا برود می توانیم آسیب ها را کاهش دهیم.

وی اضافه کرد: درک درست از آسیب های حوزه مجازی با استفاده از شخصیت های نخبه و آگاه به مسائل روز می تواند در برنامه ها مورد توجه جدی قرار گیرد.

نعمت اللهی گفت: برای حضور موثر در فضای مجازی باید ابتدا گروه مخاطب را بشناسیم و برای آموزش آنها اقدام کنیم و در این مسیر به نظر می رسد از نظر نرم افزاری عقب هستیم که باید آن را جبران کنیم.

وی یادآورشد: شاید بسیاری از خانواده ها امروز نمی دانند که فضای آندروید یک فضای جاسوسی است و برخی اوقات دانلود یک برنامه می تواند همه اطلاعات شخصی شما را تخلیه کند ودر اختیار دیگران قرار دهد و یا حتی شارژ کردن موبایل از نظر امواج الکترونیکی بسیار زیان بار است و باید از فرد فاصله داشته باشد و این اطلاع رسانی وظیفه دستگاههای فرهنگی است تا مردم را از آسیب های تکنولوژی جدید مصون کنیم.

نعمت اللهی اظهارداشت: آموزش افراد فقط برای چینش، گزینش و پالایش نیست و باید در تولید محتوا نیز با قدرت وارد شویم تا بتوانیم پاسخگوی نیازهای مخاطبان در فضای مجازی باشیم.

وی اضافه کرد: در فضای مجازی ترفندهای زیادی از سوی دشمنان استفاده می شود که ما نیز باید آنها را بشناسیم و قدرت مقابله با آن را داشته باشیم.

در این نشست اعضا کارگروه دیدگاههای خود را درخصوص مخاطب شناسی، استفاده از ابزار هنر در تولید محتوا و تاثیرگذاری بیشتر، استفاده از نمادهای جذاب در تولید محتوای دینی، مدیریت فضای مجازی، پاسخگویی به شبهات، ضرورت حضور روحانیون و علما در فضای مجازی و بهره گیری از دیدگاه افراد شاخص و توانمند در عرصه فضای مجازی مطرح کردند.


    

کد مطلب 3885174

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها