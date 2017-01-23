رئیس جدید مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارشاد منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در متن حکم سید رضا صالحی امیری آمده است:

«نظر به سوابق و تجربیات ارزنده جناب عالی به موجب این حکم به عنوان رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی منصوب می شوید. انتظار می رود با بهره گیری از تمام ابزارهای رسانه ای، تبلیغاتی و ظرفیت های موجود، ضمن تعامل سازنده با اصحاب رسانه با هماهنگی و همدلی معاونت ها و سازمان های تابعه در انعکاس خدمات و برقراری ارتباطات کوشا باشید.»

عضو هیات موسس خبرگزاری دانشجویان ایران و معاون این خبرگزاری، رایزن فرهنگی ایران در صربستان و مدیرکل همکاری های فرهنگی، هنری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی از جمله سوابق «مهرداد آگاهی» است.

یادآوری می‌شود، سیدرضا صالحی امیری همچنین در حکم دیگری «محمدجعفر محمدزاده» را به عنوان مشاور وزیر منصوب کرد.