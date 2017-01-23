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۴ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳:۲۱

در گفت و گو با مهر اعلام شد:

افتتاحیه پایتختی جوانان جهان اسلام ۱۶ بهمن ماه برگزار می شود

افتتاحیه پایتختی جوانان جهان اسلام ۱۶ بهمن ماه برگزار می شود

شیراز – معاون جوانان اداره کل و رزش و جوانان فارس گفت: مراسم افتتاحیه پایتختی جوانان جهان اسلام ۱۵ و۱۶ بهمن در شیراز برگزار می شود.

علی رضایی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به زمان برگزاری مراسم پایتختی جوانان جهان اسلام در شیراز تاکید کرد: این مراسم با حضور مسئولین کشوری و بین المللی طی روزهای ۱۵ و ۱۶ بهمن ماه در شیراز برگزار می شود.

وی ادامه داد: با توجه به اتفاقات روی داده طی چند هفته گذشته و اعلام عزای عمومی این مراسم به تعویق افتاد و طی برنامه ریزی های انجام شده تاریخ جدید برای افتتاحیه این پایتختی مشخص شد.

معاون جوانان اداره کل و رزش و جوانان فارس تصریح کرد: تمامی میهمانان و برنامه هایی که از قبل مشخص شده بود در تاریخ جدید در شیراز حاضر و اجرایی می شود.

رضایی یادآور شد: برافراشته شدن پرچم پایتختی جوانان جهان اسلام در شیراز نیز انجام خواهد شد.

کد مطلب 3885176

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