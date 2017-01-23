افتتاحیه پایتختی جوانان جهان اسلام ۱۶ بهمن ماه برگزار می شود

علی رضایی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به زمان برگزاری مراسم پایتختی جوانان جهان اسلام در شیراز تاکید کرد: این مراسم با حضور مسئولین کشوری و بین المللی طی روزهای ۱۵ و ۱۶ بهمن ماه در شیراز برگزار می شود.

وی ادامه داد: با توجه به اتفاقات روی داده طی چند هفته گذشته و اعلام عزای عمومی این مراسم به تعویق افتاد و طی برنامه ریزی های انجام شده تاریخ جدید برای افتتاحیه این پایتختی مشخص شد.

معاون جوانان اداره کل و رزش و جوانان فارس تصریح کرد: تمامی میهمانان و برنامه هایی که از قبل مشخص شده بود در تاریخ جدید در شیراز حاضر و اجرایی می شود.

رضایی یادآور شد: برافراشته شدن پرچم پایتختی جوانان جهان اسلام در شیراز نیز انجام خواهد شد.