به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده مقام معظم رهبری در حکم دبیرکل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان تاکید کرد: با اعتماد به فضل بیکران الهی و با عنایت به پیشنهاد شورای محترم مرکزی ،ضمن تقدیر از تلاش های مجاهدانه و روحیه جهادی جنابعالی در چهار سال گذشته بدین وسیله حکم جنابعالی را به عنوان دبیرکل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان تمدید می کنم.

در این حکم آمده است این تشکل نورانی از بدو پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون با الطاف و عنایت ائمه معصومین علیه السلام و در سایه رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری و با همت اعضای بصیر انجمن های اسلامی دانش آموزان و پشتیبانی و همکاری خالصانه اعضائ ستاد مرکزی ،کادر و مربیان استان ها،همواره در مسیر اصول و آرمان های انقلاب اسلامی ثابت قدم بوده و گام های موثری در فضای فرهنگی تربیتی دانش آموزان برداشته و امید است در ادامه این مسیر نورانی با تلاش و پیگیری مضاعف جنابعالی و همکاران محترم شاهد تحقق منویات رهبر حکیم انقلاب اسلامی به ویژه در دیدار اخیر و مفاد احکام دوره های گذشته جنابعالی باشیم

امیدواریم با توکل به خداوند متعال و توسل به ائمه معصومین (علیه السلام) و با تعمیق اخوت ایمانی ،معنویت و همدلی زمینه تحقق اهداف مقدس اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان پیش از پیش فراهم شود.

لازم به ذکر است حامد علامتی پیش از این در دو دوره متوالی و از سال ۹۱ با حکم نماینده مقام معظم رهبریبه عنوان دبیرکل اتحادیه انجمن های بوده و به ایفای نقش پرداخته است.