برنامه های دهه فجر اهواز تشریح شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی مظفری ظهر امروز در ستاد دهه فجر شهرستان اهواز اظهار کرد: خیلی از مدیران در ساعات اداری جلسات خصوصی می گذارند و متاسفانه آنطور که باید و شاید به مردم خدمت رسانی نکرده ایم.

وی افزود: هرجایی که می رویم، تابلویی بزرگ نوشته شده توهین به مامور و یا کارمند دولت فلان حبس، محکومیت با شلاق و جریمه را در پی دارد ولی چرا با زبان خود مردم با آنها صحبت نمی کنیم.

معاون سیاسی فرماندار اهواز تصریح کرد:‌ کار باید برای مردم انجام شود ولی نباید این امور بار مالی برای آنها داشته باشد.

مظفری در ارتباط با فعالیت های ستاد دهه فجر شهرستان اهواز گفت: دستورالعمل کمیته های اجرایی این ستاد صادر شده و ابلاغیه اعضا نیز به آنها ارائه شده است. هر کمیته باید برنامه های بسیاری را ترتیب و با درنظر گرفتن وظایف خود در زمینه برنامه ریزی های لازم اقدام کنند.

وی با تاکید بر لزوم ترتیب دیدار با نماینده ولی فقیه در خوزستان گفت: ۱۲ بهمن ۴ برنامه بزرگ زنگ انقلاب، رژه موتورسواران از فرودگاه تا قطعه شهدای بهشت آباد، استقبال نمادین از ورود امام راحل به میهن، دیدار با نماینده ولی فقیه با حضور استاندار، مسئولان اجرایی و مردم را داریم.

معاون سیاسی فرماندار اهواز بیان کرد: روز ۱۳ بهمن نیز دیدار با عشایر و ۱۴ بهمن به مجموعه بنیاد شهید و دیدار با خانواده به ویژه شهدای مدافع حرم را داریم.

مظفری با اشاره به اینکه۱۶ بهمن دیدار اختصاصی با بانوان است، بیان کرد: برگزاری مسابقات فرهنگی، ورزشی، علمی و آموزشی و آزین بندی و فضاسازی مجموعه های اداری و عمومی از دیگر برنامه های این ایام است.

وی تأکید کرد:‌ ضمن توجه دیدار با خانواده های مدافع حرم، انقلاب و دفاع مقدس باید به دیدار با خانواده شهدای کارمند نیز توجه داشته باشیم.

معاون سیاسی فرماندار اهواز خبر داد: یک روز پنجشنبه در این ایام در قبرستان قدیم اهواز کنار قبور مطهر شهدای انقلاب برای عطرافشانی حضور پیدا می کنیم.

مظفری عنوان کرد: فعال شدن سامانه پیام کوتاه و مزین کردن سربرگ های ادارات، نیروهای نظامی، انتظامی، بانک ها و تمامی نهادها با محوریت بیانات مقام معظم رهبری و امام راحل در خصوص انقلاب از جمله برنامه های در دست اقدام برای ایام دهه فجر است.

برگزاری نمایشگاه دستاوردهای دولت

وی تأکید کرد: باید نمایشگاهی از دستاوردهای انقلاب اسلامی داشته باشیم و تمامی دستگاه های اجرایی نیز به ارائه گزارش در این زمینه و حضور در نمایشگاه مکلف هستند.

معاون سیاسی فرماندار اهواز یادآور شد:‌ بازار نقش پررنگی در پیروزی انقلاب اسلامی داشته و باید نمایشگاهی در این زمینه داشته باشند.

مظفری با تاکید بر اینکه انقلاب اسلامی برگرفته از قرآن است، یادآور شد: برگزاری مجالس انس با قرآن و اجرای سرود ۱۳۵۷ نفری دانش آموزان ناحیه ۳ آموزش و پرورش اهواز در راهپیمایی یکی دیگر از برنامه ها است.

وی با اشاره به برپایی ایستگاه های صلواتی به عنوان یکی از برنامه های ایام الله دهه فجر گفت: مکان ها برای برپایی این ایستگاه ها تعیین و روزهای برپایی را بین ادارات و بانک ها تقسیم کنید.

معاون سیاسی فرماندار اهواز گفت: آشنایی کودکان و نوجوانان با ارزش های انقلاب اسلامی به محوریت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیز باید در دست اقدام باشد.

مظفری در پایان یادآور شد: با توجه به اینکه در ایام دهه فاطمیه اول قرار داریم باید برنامه ها نیز با درنظر داشتن این ایام برگزار شود